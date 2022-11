Publicitātes foto

Adventes ieskaņas pasākumi Rīgā – afiša svētku laikam







Svētdienās no Rīgas Rātsnama balkona skanēs adventes ieskaņu koncerti, pavēstīja pasākuma rīkotāji. Koncerti ar apvienību “TrombonsLV” notiks 27.novembrī, 4.decembrī, 11.decembrī, kā arī Ziemassvētkos, 25.decembrī, plkst.14 un plkst.16.

Tajos uzstāsies Vairis Nartišs (trombons, alpu rags), Artūrs Hrustaļovs (trombons), Māris Zondaks (trombons), Kaspars Šmits (tuba). Pasākuma rīkotāji atzīmē, ka kopš 1998.gada Rīgas pilsētā neatņemama kultūras sastāvdaļa ir Vecrīgas Torņu mūzika.

Rīgā šī regulāru koncertu tradīcija pastāvēja līdz apmēram 19.gadsimtam. Muzicēšana notika lielos svinību gadījumos, piemēram, Ziemassvētkos, Lieldienās, Vasarsvētkos un citos svinību gadījumos. Nereti šie koncerti tika atskaņoti ne tikai no baznīcu torņiem, bet arī rātsnama balkona.

Torņu mūzikai viduslaikos bija arī funkcionāla nozīme – speciāli algoti sargi dežūrēja baznīcu torņos un informēja vai brīdināja pilsētniekus par esošo situāciju vai aktualitātēm pilsētā. Katrai dzīves situācijai bija speciāls signāls un iedzīvotāji pēc signāla zināja, kādi notikums pilsētā ir noticis.

Koncerti notiek ar Rīgas domes finansiālu atbalstu.

1. Adventes pasākumi Rīgā

Rīgā svētdien, 27. novembrī, plkst. 17.00 Doma laukumā iedegs pilsētas galveno Ziemassvētku egli un pēc divu gadu pārtraukuma atklās Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņu – to tiešraidē varēsit vērot arī portālā.la.lv. Pirmajā adventē vairākās vietās galvaspilsētā izskanēs arī svētku koncerti.

Ar muzikāliem pārsteigumiem un brīnumiem ģimenēm ar bērniem Pirmajā adventē spožāko svētku egli galvaspilsētā iedegs Doma laukumā. Līdz ar svētku egles iedegšanu notiks arī Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa atklāšana. Lai rīdziniekiem un pilsētas viesiem radītu Ziemassvētku sajūtu, kā arī atzīmētu, ka oficiāli ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, Doma laukuma tirdziņā darbosies vairāk nekā 80 tirgotāju, amatnieku, mājražotāju un rokdarbnieku, kas piedāvās iegādāties gan Ziemassvētku dāvanas, gan nobaudīt gardus ēdienus un dzērienus. Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš būs atvērts līdz 2023. gada 1. janvārim.

Piektdienu vakaros uzstāsies Latvijā pazīstami dīdžeji, bet sestdienās un svētdienās uz skatuves uzstāsies kāps vokālie ansambļi, kori un grupas. Jautrās dejās aicinās Rīgas Danču klubs, savukārt “Lielkrūzes rūķi” parūpēsies par radošām un interesantām rūķu darbnīcām.

11.decembrī plkst.10:30 interesenti un entuziasti aicināti piedalīties kopīgā Ziemassvētku vecīšu skrējienā un gājienā “Santa’s Fun Run and walk”. Pasākuma sākums un noslēgums būs Doma laukumā, taču skrējiena maršruts vedīs pa vairākām lielākām un mazākām Vecrīgas ielām.

Jaunā gada sagaidīšanas pasākumā 31.decembrī plkst.20 vakaru ieskandinās Ivo Grīsniņš-Grīslis ar grupu, pēc kuras plkst.22 vakaru ar kopīgām dejām līdz pat plkst.2 naktī aicinās pavadīt DJ Toms Grēviņš.

Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš pirmdienās darbosies no plkst.11 līdz 21, piektdienās un sestdienās no plkst.10 līdz 22, bet svētdienās no plkst.10 līdz 20.

Adventes ieskaņas koncerti

Svētdien plkst. 14.00 un plkst. 16.00 adventes ieskaņas koncertā no Rīgas Rātsnama balkona pasaulē atzītu komponistu skaņdarbus izpildīs muzikālā apvienība “TrombonsLV”. Plkst. 15.00 un plkst. 16.00 ar muzikālu performanci Vērmanes dārzā klausītājus iepriecinās diksilenda grupa “Sunny Groove Dixie” un soliste Marta Monta Zūdiņa.

Plkst. 17.00 koncertzālē “Ave Sol” uzstāsies Rīgas vokālā džeza grupa “Assambly Singers” un Latvijas Mākslas akadēmijas jauktais koris “Senais kalns”, bet plkst. 19.00 Pirmās adventes koncerts ar orķestra “Rīga” un solistes Marlēnas Keinas uzstāšanos izskanēs Rīgas Domā. Plkst. 19.00 svētku koncertā kultūras centrā “Mazā ģilde” muzicēs ģitāristi Gints Smukais un Rihards Lībietis.

Ziemassvētku vizuālo noformējumu un svētku apsveikumu rīdziniekiem šogad radījusi latviešu māksliniece, ilustratore un arhitekte Anna Vaivare. Mākslinieces veidotie svētku motīvi un tēli, kas aicina sastapt Ziemassvētku brīnumus Rīgā, rotā pilsētvidē apskatāmos vides stendus un afišu stabus. Decembra sākumā atsevišķi afišu stabi rotāsies ar mākslinieces ilustrāciju iedvesmotām Ziemassvētku micēm.

Ierastie pilsētas gaismas dekori zilos toņos šogad papildināti ar jauniem rotājumiem – silti izgaismotām Rīgas atslēgām. Tās izvietotas uz Vanšu tilta un Kalnciema ielas satiksmes pārvada apgaismojuma balstiem.

Decembrī īpaši izgaismoti būs arī 20 Rīgas parki, skvēri un bērnu rotaļu laukumi. Svētku noskaņa šajos parkos ienāks ne tikvien ar LED energoefektīvām spuldzīšu virtenēm, bet arī izgaismotām 3D zvaigznēm, sniegavīriem un citiem gaismas dizaina objektiem.

No 17. decembra mirdzošus Ziemassvētku gaismas brīnumus ikviens pilsētas iedzīvotājs varēs apskatīt pilsētas kanālmalā izvietotā Ziemassvētku gaismas takā, atzīmēja domē.

Ar Ziemassvētku goda vārtiem svētku gaidīšanas laikā tiks papildināts arī Vērmanes dārza noformējums.

Laika posmā līdz 6. decembrim 18 pašvaldības sarūpētās Ziemassvētku egles tiks izvietotas arī pie kultūras centriem, parkos un skvēros. Vēl 20 vietās galvaspilsētā pašvaldības dāvātas eglītes rotās apkaimju iedzīvotāji.