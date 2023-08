“Tā ir ļoti šaura robeža – kompensēt vai atpirkties.” Brante par ideju izmaksāt kompensāciju Jēkabpilī nogalinātās sievietes bērniem Ieteikt







Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina Ministru kabinetu atrisināt jautājumu par vienreizējas kompensācijas piešķiršanu Jēkabpilī nogalinātās sievietes bērniem. TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” rosinājumu komentē juriste, Saeimas deputāte Ieva Brante (AS).

“Šajā gadījumā es negribu šo atbildību saukt uzvārdos. Pateikšu – kāpēc. Tā ir sistēma, tas nav viens gadījums. Un sistēmā strādā vairākas iestādes, vairāku iestāžu vadītāji un darbinieki. Tas nav viena cilvēka darbs vai nedarbs. Tā ir sistēma. Un arī tāpēc prezidents norāda, ka šis gadījums papildus ir izgaismojis faktu, ka sistēma nestrādā, ka mēs nevarējām pasargāt cilvēku un dot viņam drošību. Taisnība nav uzvarējusi. Tāpēc es izvairītos no uzvārdu saukšanas. Es saprotu to domu un emocijas, bet es lieku akcentu uz sistēmu,” skaidro juriste.

“Es saprotu arī šo aicinājumu izmaksāt kompensāciju, taču vienlaikus es lūgtu un vērstu uzmanību, ka tas nav risinājums. Tā ir ļoti šaura robeža – kompensēt vai atpirkties. Es gribētu, lai šis stāsts ir pēdējais stāsts šajā stāstu virknējumā, jo tas nav vienīgais. Un, ja mēs varam apņemties sakārtot sistēmu, par prioritāti uzliekot cilvēka dzīvību, tad mēs varam runāt vienlaikus par šīm kompensācijām, jo Jēkabpils gadījums nav vienīgais gadījums. Tad kādēļ tieši Jēkabpils gadījumā mēs izmaksājam kompensāciju, bet citos gadījumos nē? Kādēļ tieši Jēkabpils jautājumā būs 50 tūkstoši, bet citā būs mazāk? Es gribētu vērst uzmanību uz to, ka tā ir sistēma, kas ir jālabo, un tā ir jālabo pēc iespējas ātrāk,” viņa turpina.

“Iespējams, uzreiz jautāsiet par Stambulas konvencijas ratificēšanu. Es uzreiz gribu teikt, ka Stambulas konvencija nav brīnumu nūjiņa. Mēs aplami domājam – ja ratificēs šo normatīvo aktu, mēs uzreiz visu esam atrisinājuši. Nē. Sistēma joprojām būs kliba un sapuvusi,” uzsver Ieva Brante.

Prezidents Jēkabpilī nogalinātās sievietes bērniem mudina izmaksāt vismaz 50 000 eiro kompensāciju katram

Jau ziņots, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir nosūtījis vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam(JV) ar aicinājumu Ministru kabinetam piešķirt vienreizējas kompensācijas vismaz 50 000 eiro apmērā Jēkabpils pusē nogalinātās sievietes nepilngadīgajiem bērniem, aģentūru LETA informēja prezidenta preses dienests.

“Šogad Latviju ir satricinājusi traģēdija, kad dzīvību ir zaudējis cilvēks, kurš valsts aizsardzību tā arī nesagaidīja. Šā gada 16.aprīlī pastrādātā slepkavība Jēkabpilī, kad pēc ilgstošas publiskas un atbildīgajām iestādēm zināmas vajāšanas tika nogalināta nepilngadīgu bērnu māte, diemžēl izgaismoja valsts nespēju pasargāt tās cilvēkus. Sekojošā varas iestāžu – policijas, prokuratūras, tiesas, pašvaldības iestāžu – skaidrošanās un vainīgo meklēšana citur, bet tikai ne pie sevis, spilgti apliecināja – valsts nav spējusi aizsargāt demokrātiskās sabiedrības augstāko vērtību – cilvēka dzīvību,” uzsvērts Valsts prezidenta vēstulē.

Valsts prezidents vērš uzmanību, ka likums “Par valsts kompensāciju cietušajiem” nodrošina fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo, tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu. Valsts prezidenta ieskatā, līdzās šim tiesiskajam mehānismam tieši Jēkabpils slepkavības lietā valstij ir jādara vairāk, parādot, ka valsts ir spējīga uzņemties atbildību, ja kādi tās varas atzari nav spējuši nosargāt cilvēku no apdraudējumiem, par kuriem valsts bija informēta.

Jau ziņots, ka 16.aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983.gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Leons Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Rusiņam bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 – par to, ka viņš nepilda lēmumu par aizsardzību pret vardarbību.

Rusiņu pēc slepkavības policijai nav izdevies aizturēt, bet vienlaikus nav izslēgts, ka viņš izdarījis pašnāvību.