TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš pastāsīja informāciju, kas Krievijā līdz šim tikusi sekmīgi slēpta, bet nu nākusi gaismā, jo Krievijas prezidenta Vladimira Putina radiniece, Aizsardzības ministra vietniece Anna Civiļeva nejauši ir publiskojusi slepenu informāciju Krievijas Valsts Domes sēdē par to, cik krievu karavīri Ukrainā ir pazuduši bez vēsts.

“Vēlāk jau mēģināja, kā saka, to nepublicēt, bet ja tas ir izskanējis, tad tas ir palicis… Ir runa par 48 000 bezvēsts pazudušajiem,” precizēja skaitli NBS majors Slaidiņš. Vai viņus var uzskatīt par mirušiem? Uz to Slaidiņš atteica, sakot: “Nu jā, jo zinām, ka daudzus neatradīs, un kāds, iespējams, ir gūstā. Krievi raksta iesniegumus, ka viņi nezina, kur ir viņu tuvinieki. Skaits ir diezgan iespaidīgs! Tas ir tas, kā viņa uzsvēra, cik ir šie iesniegumi, kas nāk. Un cik vēl ir tādi, kas cer un gaida, ka vēl atgriezīsies… Tāda ir bilance! Tie ir bezvēsts pazudušie,” komentēja Slaidiņš TV24 raidījumā Annas Civiļevas (Anna Tsivilyova) paziņoto informāciju Krievijas Domē.

“Putins rauj Krieviju bezdibenī, bet vaņuškas to vienkārši nesaprot,” turpināja sacīt militārais eksperts. “Vakar paskatījos, nav siltuma, visi lūdz: Vladimir Vladimirovič, atrisiniet problēmu, ievelciet gāzi… Viņi atkal lūdzas caram! Nevis, lai viņš paņemtu mietu un uzsistu galdā un pateiktu, ka man vajag… Viņi lūdzas! Nu, lai tik lūdzas,” rezumēja Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, stāstot par Putina brāļa meitu Civiļevu, kura nejauši Krievijas Valsts Domes sēdē atklājusi slepenu informāciju par bezvēsts pazudušo krievu karavīru skaitu Ukrainā.

