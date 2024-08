Foto – Vivanta Volkova

"Tagad viņa mani ienīst" – sieviete devusi meitai vārdu, iedvesmojoties no kāda sadzīves priekšmeta







Mazuļu vārdi ir diezgan sarežģīta izvēle. Galu galā, jūs nevarat izdabāt visiem – dažiem izvēlētais vārds var patikt, citiem tas var šķists dīvains. Kāda sieviete, kura nosaukusi savu meitu, iedvesmojoties no parasta sadzīves priekšmeta, atklājusi meitai īpašo stāstu par vārda izvēli pēc 25 gadiem. Šķiet, stāsts meita nemaz nav paticis, vēsta “Tyla“.

Sieviete dalījās pieredzē, atklājot, ka viņa ir kļūdījusies, pastāstot savai pieaugušajai meitai, kā viņai izdomāts vārds.

“Man šķiet, ka esmu izdarījusi sliktu izvēli, jo tikko pastāstīju savai 25 gadus vecajai meitai, kā mēs izdomājām viņas vārdu, un tagad viņa mani ienīst,” paskaidroja mamma.

Viņa pastāstīja, ka meitas vārdu izdomājusi, lūkojoties griestos: “Kad man bija 22 gadi, mēs ar viņas tēti gulējām gultā neilgi pēc tam, kad uzzinājām, ka mums būs meita.” Viņi domājuši dažādus vārdus, bet tad viņa paskatījusies uz lampu un jokojot teikusi: “Kā būtu ar Shade [red. angļu valodā – ēna]?” Vīram vārds uzreiz iepaticies.

Ēna no lampas iedvesmoja sievieti savu meitu nosaukt vārdā Shaide (viņa mazliet to pārveidojusi). “Tagad viņa zina stāstu, kas slēpjas aiz viņas vārda, jo mēs nekad nedomājām, ka viņai to atklāsim. Vai tā bija mana kļūda?” vaicāja sieviete.