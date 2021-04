Mājiņu var darināt arī no apgāzta māla puķupoda. Apakšā saliek dažādus mīkstumiņus. Peļu alas imitācijai der gabaliņš dārza šļūtenes (viens gals līdz ar zemi, otrs – zem puķupoda). Foto: Inita Šteinberga

Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ja zemu dūcot kā bumbvedējs garām palido kamene, der pasekot tai. Tā patlaban meklē mājas ligzdai, un šajā darbā tai var palīdzēt.

Iepazīst dzīves ciklu

Patlaban atmodušās kameņu mātes (latīniskais nosaukums Bombus) mēdz lidināties zemu, meklējot vietu ligzdai. Latvijā ir vairākas kameņu sugas. Citas mitinās koku dobumos, ēku starpsienās u. c. Iekārojamas mājvietas ir pamestas peļu migas.

Agri pavasarī kamene – māte ir pavisam viena. Tā strādā smagi un ir pakļauta dažādiem riskiem (laika apstākļi, putni, cilvēku darbība u. c.). Vispirms tā izveido ligzdu un kanniņas, tad iedēj tajās oliņas.

Cītīgi baro un silda tās, līdz apmēram pēc mēneša izšķiļas jaunā paaudze. Rudenī saime būs pieaugusi, taču pārziemos tikai jaunās mātes.

Papildu barību pavasarī kamenēm nevajag likt, jo kamenes neveido tādas medus rezerves kā bites. Pašas un bērnu iztikšanai vienmēr atradīsies kāda puķe.

Gatavo drošus namiņus

Aprīlī un maija sākumā kamenēm pagatavot mājiņas mudina biškopis un kameņu dzīves pētnieks Juris Šteiselis. Vienkāršākais mājiņas variants – kurpju kaste.

Šim nolūkam izvēlas palielu kur­pju kasti, kurā ieliek vienu mazāku (kamenēm vajadzīgs priekšnamiņš, kur ķēzīties). Mazākajā kastē vienā maliņā ieliek vati, sausas sūniņas, kas kamenei derēs ligzdas oderēšanai.

Ieeju kastēs veido tik lielu kā peles alai. Ligzdas termoizolācijai noderēs putuplasta gabali. Kartona namiņu novieto šķūnītī vai citā sausā vietā.

Līdzīgi veido namiņu, kuru ierok zemē (vai apber ar lapām, uzliek velēnu u. c.), kur manītas lidināmies kamenes. To gatavo no koka, līdzīgi kā putnu būri, tikai ar zemu starpsieniņu, kas nodalīs ligzdas telpu.

Ja nav pacietības gaidīt, kamēr kamene atrod dabas drauga gatavoto namiņu, lidoni var mazliet piespiest ar varu. Šim nolūkam kameni noķer (saudzīgi uzliek burciņu un apakšā pabīda kartonu). Tad ieliek midziņā un uzliek vāku.

Ja kamenei patiks, tā paliks.

Kamenes nedrīkst ķerstīt maijā, jo tad var izpostīt jau esošu ģimeni.

Rada labumu dārzam

Kameņu namiņi noderēs to populācijas vairošanai, ja apkārt ir maz kameņu dzīvei derīgu vietu (cītīgi kopti mazdārziņi, lieli lauki). Kamenes ir labi palīgi apputeksnēšanā (sevišķi vairo tomātu, krūmmelleņu u. c. ražu). Dūšīgais augumiņš un biezais kažoks ļauj kukainim lidot arī sliktos laika apstākļos, kad medus bites paliek mājās.

Kamenes ir individuālistes. Tās vispirms apmeklē ziedošos augus, kuri ir tuvumā. To lidojums nav pārāk tāls atšķirībā no bitēm. Tādēļ pašu dārza kamenes vispirms darīs labu pašu zemenēm, nevis kaimiņu dārzam. Tā būs arī iespēja vērot izcili skaisto kukaini rosībā.

Saudzē, cik spēj

Vietā, kur redz kamenes lidojam iekšā ārā, vajadzētu pielikt karodziņu vai kā citādi norobežot.

Kamenēm būs nāvīga kūlas dedzināšana. Arī dažādu insekticīdu lietošana dārzā un laukā.

Dažkārt kamenes mēdz ieviesties vietās, kur to rosība traucē cilvēkiem. Piemēram, iekārtoties par apakšīrniecēm bišu stropos. Ja tā gadījies, tumsiņā, kad visas iemītnieces mājās, midzenīti saudzīgi pārliek kastītē un aiznes uz citu vietu. Lai nelidotu atpakaļ, to novieto apmēram kilometra attālumā no vecās vietas. Naksnīgo darbošanos izgaismo ar sarkanās gaismas lukturīti (šīs krāsas gaismu kamenes nejūt).

