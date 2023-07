Taku skrējiena “Stirnu buks” rīkotājs: Arī šo finansējumu atņem, bet paziņo, ka tautas un skolēnu sports ir prioritāte Ieteikt







“Ļoti novērtēju Čakšas kundzi, kura gada sākumā paziņoja, ka lauzīs valsts sporta sistēmu, kur piramīdas augšgalā ir augsto sasniegumu sports, Olimpiskā komiteja un vienība, kam seko sporta federācijas un padomes, kas rūpējas par Latvijas izlašu pārstāvniecību starptautiskā arēnā. Tie visi ir ļoti forši pasākumi, bet parādiet, kur šajā vietā ir tautas sports?” TV24 raidījumā “Preses klubs” vaicā taku skrējiena “Stirnu buks” rīkotājs, Tukuma novada domes deputāts Rimants Liepiņš (JV).

“Tad tev saka, ka mēģināsim to piramīdu apgriezt otrādi, bet patiesībā gada sākumā mums atņēma vienīgo, kas mums bija no valsts.

Mums ilgstoši bija piemaksas, mērķdotācijas no AS “Latvijas valsts meži”. Gadā tie bija ap 18 000 eiro, kurus mēs novirzījām septiņiem tūkstošiem bērnu. Tas nozīmē, ka pie piecu eiro dalības maksas, mēs uz bērnu no valsts mežiem paņēmām vēl divarpus eiro. Mums sanāca medaļa un bantīte, piemēra pēc.

Arī šo finansējumu atņem, bet paziņo, ka tautas un skolēnu sports ir prioritāte. Tad ir jautājums – kur ir tā prioritāte? Kārtējā nodeva?

Jau šobrīd ir tā, ka ne visas skolas var samaksāt to piecīti. Līdz šim neesam uzskatījuši, ka mēs varētu spēt pacelt šīs cenas. Līdzīgs tautas seriāls kā MTB ir pacēlis cenas un mēs redzam, ka no dažiem simtiem dalībnieku viņi ir palikuši pie dažiem desmitiem,” turpina Liepiņš.

“Protams, mēs varam kļūt par elitāru taku skrējēju klubiņu, paņemt maksātspējīgos, pacelt dalības maksas un aizmirst par senioriem un jauniešiem…” noslēgumā ar rūgtumu balsī saka Liepiņš.





















































"Stirnu buks" 2023