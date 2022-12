Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Talsu apkārtnē putenis nerimstas, slēdz skolas, braukšanas apstākļi – kritiski slikti Ieteikt







Lielā daļā valsts teritorijas plkst.16 arvien braukšanas apstākļi ir īpaši apgrūtināti, bet Talsu apkārtnē saglabājas kritiski slikti braukšanas apstākļi, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi” pārstāvji.

Talsu apkārtnē, Ventspils šosejas (A10) posmā no Strazdes līdz Talsiem sniega un sniegputeņa dēļ ir kritiski slikti braukšanas apstākļi.

Uz valsts galvenajiem autoceļiem īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Tūjas krustojumam, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Siguldai, Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Rīgas apvedceļa posmos Baltezers-Saulkalne (A4) un Salaspils-Babīte (A5). Tāpat īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Salaspilij, Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai, Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem, no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Skrundai, un Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Strazdei un no Talsiem līdz Usmai.

Uz ceļiem strādā 101 ziemas tehnikas vienība, kas sniegotos ceļa posmu attīra no sniega un slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana visā Latvijā. Īpaši apgrūtināta braukšana pa reģionālajiem un vietējiem autoceļiem Kurzemē ir Kuldīgas, Talsu, Tukuma un Saldus apkārtnē, Vidzemē – Valmieras, Cēsu, Madonas un Gulbenes apkārtnē, Latgalē – Daugavpils, Krāslavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes apkārtnē.

LVC atgādina, ka snigšanas laikā sniega kārta un apledojums veidojas atkārtoti un aicinām plānot papildu laiku ceļā. Svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem. Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem. Uzturēšanas darbu mērķis ir iespēju robežās uzlabot braukšanas apstākļus, taču ar tiem nevar novērst ziemu.

Pēc snigšanas beigām valsts galvenie autoceļi no sniega ir jānotīra trīs stundu laikā, savukārt uz mazāk noslogotiem ceļiem šiem darbiem tiek dots līdz pat 24 stundām.

LVC atgādina, ka ceļi ar grants segumu ziemā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu.

Sniegputeņa dēļ Talsu novadā rīt un parīt slēdz skolas un skolēni mācīsies attālināti

Sniegputeņa dēļ Talsu novadā rīt un parīt tiks slēgtas skolas un mācības 1.līdz 12 klašu skolēniem notiks attālināti, par pašvaldībā pieņemto lēmumu aģentūru LETA informēja Talsu novada pašvaldības pārstāve Inita Fedko.

Viņa norāda, ka arī šorīt jau bija grūtības nodrošināt skolēnu pārvadājumus, jo divi autobusi ieslīdēja grāvī, bet tie samērā ātri tika atpakaļ uz ceļa un cietušo nebija. Visi autobusi bērnus nogādāja mācību iestādēs, tiesa gan, tas prasīja ilgāku laiku, nekā ierasts.

Sākotnēji bija plānots, ka pašvaldība rīt, 13.decembrī, nenodrošinās skolēnu transportu, tādēļ skolēnus aicināja palikt mājās, solot iespēju robežās mājās palikušajiem bērniem nodrošināt attālināto mācību procesu. Patlaban nolemts, ka skolas būs slēgtas divas dienas un mācības notiks attālināti.

Fedko informē, ka laika apstākļi ir būtiski ietekmējuši novada iedzīvotāju ikdienas gaitas. Talsu novada pašvaldība jau kopš agra rīta saņem ļoti daudz iedzīvotāju zvanu un sūdzību par piesnigušiem un aizputinātiem ceļiem. Visvairāk iedzīvotāji zvana no Talsiem un Mērsraga pagasta. Lai arī putenis nerimstas, tomēr ceļu tīrīšana iespēju robežās tiek nodrošināta. Talsos ielas sāka tīrīt ap plkst.8.45, ap plkst.7.30 tehnika devās no Valdemārpils uz Talsiem, plkst.15 atkārtoti tiks sākta ielu un ceļu tīrīšana Mērsraga pagastā.

Prioritāte pašlaik ir lielākie ceļi un ielas, jo arī tehnikas vienības pakalpojumu sniedzējiem ir ierobežotā skaitā.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un, ja tas ir iespējams, samazināt pārvietošanos ar transporta līdzekļiem.

Kā vēstīts, Talsu apkārtnē ir kritiski slikti braukšanas apstākļi un autoceļu uzturēšanas darbi šobrīd tur ir maz efektīvi vai ar nulles efektu.

VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) pārstāvji norāda, ka Talsu apkārtnē uz visiem autoceļiem ir kritiski slikti braukšanas apstākļi – ceļi apledo, redzamība ir 40 metru robežās, veidojas aizputinājumi, ceļi var būt neizbraucami. Uzturēšanas darbi patlaban ir maz efektīvi vai arī ar nulles efektu.

LVC aicina izvērtēt nepieciešamību doties ceļā šajā apkārtnē un patlaban atlikt neobligātos braucienus.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem var informēt LVC, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos “Twitter” un “Facebook”.