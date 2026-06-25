“Tam ir efekts” – Rajevs skaidro, kā Ukrainas triecieni iedragājuši Krievijas naftas ieguvi 0
Krievijas naftas ieguves kritumu būtiski ietekmē Ukrainas uzbrukumi enerģētikas infrastruktūrai, norāda NBS rezerves pulkvedis un Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs) Igors Rajevs.
Viņš TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” skaidro, ka OPEC valstu pārskatos redzams – Krievijas naftas ieguve maija mēnesī samazinājusies par aptuveni 690 tūkstošiem barelu. Lai gan šis kritums vēl nav uzskatāms par izšķirošu, tas tomēr norāda uz pieaugošu spiedienu uz Krievijas enerģētikas sektoru.
Pēc Rajeva teiktā, ietekmi rada Ukrainas aktīvā darbība, īpaši triecieni naftas infrastruktūrai. Lai gan pašlaik efekts vēl nav pilnībā kumulatīvs, viņš uzsver, ka tas var pieaugt, ja uzbrukumi turpināsies.
Viņš arī norāda, ka Ukraina konsekventi demonstrē stratēģisku mērķi – mazināt Krievijas ekonomiskās un loģistikas spējas, tostarp caur triecieniem infrastruktūrai.
Rajevs piebilst, ka Ukrainas dronu spēku attīstība un uzbrukumu intensitāte varētu turpināt radīt papildu spiedienu uz Krievijas enerģētikas sektoru.