“Tas 10% pielikums izklausās labi, bet kad sāk rēķināt…” Mitrevics uzsver, ka iekšējā drošība ir palikusi pabērna lomā Ieteikt







“Stādot vēl šā gada budžetu, tā iekšējā drošība palika tādā pabērna lomā, un tie solījumi bija – nekas, tagad pacietieties vienu gadu, bet tad jau uz 2025.gada budžetu algas būs pielīdzinātas aizsardzības un ārējās drošības spēkiem. Mēs šobrīd domājam, ka tā nebūs, jo mēs tiešām neredzam, ka varētu būt tā, ka atalgojums nostāsies vienādā pozīcijā abās šajās jomās – ārējā un iekšējā drošībā strādājošiem cilvēkiem,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Naudas cena” pauda 14.Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics (NA), diskutējot par valdības sagatavo un Saeimā iesniegto 2025.gada valsts budžeta projektu.

Reklāma Reklāma

Mitrevics uzsvēra, ka šogad bažas raisa informācija, kas tika saņemta no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem (VUGD) reģionos.

“Jā, 10% [algas] pielikums izklausās labi, bet kad sāk rēķināt, tad tam ugunsdzēsējam, kas iet ugunī vai glābj, tam ir 5-6%, bet tam vadības līmenim 40%. Nu tādi fakti nāk no reģioniem! Un tajā brīdī, zinot šos faktus, ir jautājums – vai tiešām būs tikpat “godīgi”, kā bija iepriekš, vai tiešām sasniegsim to, ko iepriekš solījām iekšējās drošības darbiniekiem – policistiem, robežsargiem un ugunsdzēsējiem?” jautāja Saeimas deputāts Mitrevics, runājot par plānoto algas pielikumu iekšējās drošības jomā nodarbinātajiem 2025.gadā.

Saeimas deputāts vienlaikus uzsvēra, ka jau tagad robežsardzē ir vakances, tāpēc rodas jautājums – kas šobrīd sargā Latvijas robežu? Tieši tāds pats jautājums ir par VUGD vakancēm.

“Tāpat mēs zinām visu to piemaksu sistēmu, visu to kalambūru ap to – stāstu, ka cilvēkiem neļauj strādāt, lai gan ir vakances… Zinām, ka Rīgā policijā ir vakances… Es teiktu, ka tie jautājumi ir daudz. Vai šis budžets atrisinās visus jautājumus? Un mēs kā opozīcija šim jautājumam sekosim un mēģināsim atrast [valsts budžeta likumprojektā] tās lietas, kas ir aizmirsušās, bet ir solītas. Solījumi jātur!” uzsvēra Mitrevics, kurš Saeimā pārstāv opozīcijas partiju “Nacionālā apvienība”.

Jau vēstīts, ka 14.Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) 15.oktobrī no finanšu ministra Arvila Ašeradena (JV) parlamenta ēkā saņēma 2025.gada valsts budžeta projektu.

Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi nākamajā gadā plānoti 15,081 miljarda eiro apmērā, savukārt izdevumi – 17,093 miljardu eiro apmērā, paredz valdības atbalstītais likums par valsts budžetu 2025.gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027.gadam.

Salīdzinot ar 2024.gada budžetu, 2025.gadā plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēti par 583,2 miljoniem eiro lielāki. Savukārt valsts budžeta izdevumi 2025.gadā paredzēti par 876,5 miljoniem eiro lielāki nekā 2024.gada valsts budžeta likumā. Pamatbudžetā plānotie ieņēmumi veido 10,2 miljardus, bet izdevumi 12,7 miljardus eiro. Savukārt speciālajā budžetā ieņēmumi plānoti 5,2 miljardu eiro, bet izdevumi 4,7 miljardu eiro apmērā.

Par galveno valsts prioritāti noteikta valsts iekšējā un ārējā drošība.

Nākamā gada vispārējās valdības budžeta deficīts plānots 1,3 miljardu eiro jeb 2,9% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Budžetā plānots noteikt maksimālos valsts parāda griestus 2025.gada beigās 21 miljarda eiro apmērā jeb 47,3% no IKP. Savukārt IKP nākamgad plānots 44,379 miljardu eiro apmērā. Darbaspēka nodokļu izmaiņu piedāvājums paredz palielināt neto ienākumus aptuveni 95% strādājošo jeb visiem, kuru bruto alga ir līdz 4000 eiro mēnesī. Lielākais pieaugums paredzēts tieši darba ņēmējiem ar atalgojumu līdz 2500 eiro.

Skatīt budžetu pirmajā lasījumā paredzēts 30.oktobrī.

Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka budžets netiks skatīts naktī. Tāpat kā pērn, parlamentārieši budžetu vētīs no plkst.9 līdz 21, kas nozīmē, ka, ja budžets netiks pieņemts 4.decembrī, to turpinās skatīt 5.decembrī.

Plašāk pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Naudas cena” variet skatīties video šeit:

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2024