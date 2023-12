“Tas attiecas uz mani tikpat daudz, kā tas karš ellē ratā!” Ilona Brūvere sašutusi par zemajām algām Latvijas iedzīvotājiem Ieteikt







“Pie mums ir ļoti, ļoti zemas algas cilvēkiem – lielam procentam. Būtībā, ja cilvēks ir viens, viņš nevar samaksāt ne šo gāzi, ne šo elektrību, ne šo dzīvokli, kurā viņš dzīvo. Viņam vispār nekas nespīd…Vai nu viņam tad ir jāiet pie mammas, pie tantes vai vecmāmiņas dzīvot,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja režisore Ilona Brūvere, diskutējot par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, tostarp labklājības līmeni un drošības izjūtu Latvijā.

“Būtībā mums ir Eiropas cenas, bet Eiropā cilvēki saņem desmit reizes lielāku algu! Līdz ar to vienmēr tie salīdzinājumi, ko izdara politiķi, kad viņi stāsta par to, ka mums jau procentuāli tas un tas…Nav tik traki kā Eiropā vai kaut kā tamlīdzīgi, tad viņi aizmirst to, ka šeit cilvēks “uz rokas” varbūt saņem ap 500 eiro vai 700 eiro. Un ir tādi, kas saņem 300 eiro “uz rokas” pēc nodokļiem. Kāpēc par to neviens nedomā?” jautāja režisore Brūvere. “Tas ir svarīgi!” viņa uzskata, un norādīja, ka šajā gadījumā nerunājot par sevi.

Brūvere uzsvēra, ka viņa runā par to, ko viņa redz apkārt sabiedrībā. “Tas skar mani, tas attiecas uz mani tikpat daudz, kā tas karš ellē ratā! Tas tikpat labi var atnākt šurp, un mēs te visi varam arī uziet gaisā…Viss var būt! Bet ir jādomā par cilvēkiem, kas šodien šeit dzīvo. Un es neredzu lielākajā daļā politiķu to, ka viņi domātu par sabiedrību,” atzina režisore.

Kas politiķiem būtu jādara sabiedrības labā, kā tā domāšana lai izpaustos? Uz šo jautājumu Brūvere atteica, sakot: “Ir jābūt tādam mehānismam, kas šos sociāli neaizsargātos cilvēkus, kuri pat strādā, – aizsargātu! Viņiem ir jābūt kaut kādam sociālam pabalstam vai es nezinu, kam…Kā tas ir citās civilizētās valstīs Rietumeiropā – tur ir gan dzīvokļu pabalsts, gan pabalsts, lai tu vari apģērbties, paēst. Ir kaut kāds iztikšanas grozs. Mums tāda groza, es saprotu, nav!? Un, ja tas ir kaut kādi 120 eiro, tad jūs padomājiet, ko tu vari – ielīst tur grozā iekšā un lekt Daugavā! Tas ir vienīgais,” komentēja Brūvere.

Režisore atzina, ka par šo visu runā TV24 raidījumā “Preses klubs” tāpēc, ka tas ir “baigi būtiski cilvēkiem”. Brūvere norādīja: “Ir cilvēki, kas dara vienkāršus darbus par šausmīgi mazu algu! Un es uzskatu, ka tas tā nedrīkst būt, jo visi maksā nodokļus.”