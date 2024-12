“Tas bija arī tas, par ko mēs cīnāmies, un mēs to arī nodrošinājām,” Indriksone izceļ nodokļu reformas plusus un mīnusus Ieteikt







Latvijas sabiedrībā turpinās diskusijas par nodokļu sistēmu reformām, īpaši akcentējot darbaspēka nodokļus un to ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem. TV24 raidījumā “Ziņu TOP” aktuālajā pārraidē šī tēma tika izcelta, pievēršot uzmanību gan pozitīvajiem aspektiem, gan problēmām, kas saistītas ar reformas īstenošanu. Savas domas par nodokļu politikas attīstību pauda arī 14. Saeimas deputāte, Nacionālās apvienības valdes locekle Ilze Indriksone.

Pozitīvais – vienkārša sistēma un ieguvumi darbiniekiem

Ilze Indriksone atzīmē, ka reforma ir devusi arī pozitīvus rezultātus. Viens no būtiskākajiem soļiem ir atteikšanās no diferencētā neapliekamā minimuma. “Tas bija arī tas, par ko mēs cīnījāmies, un mēs to arī nodrošinājām,” norāda Indriksone. Viņa skaidro, ka šī iepriekš sarežģītā sistēma radīja pārpratumus un nevienlīdzību:

“Diferencētā neapliekamā minimuma sistēma bija tik sarežģīta un nepārskatāma, cilvēkiem nebija skaidrs, kā tā darbojas.”

Deputāte akcentē, ka ieguvēji no reformām ir darbinieki bez apgādājamiem, jo ​​viņiem ienākumu pieaugums ir jūtamāks. “Tie ciparu ieguvumi ir lielāki,” piebilstot, ka šādas izmaiņas var pozitīvi ietekmēt ekonomikas izaugsmi kopumā.

Problēma – sociālā nevienlīdzība pieaug

Tomēr Ilze Indriksone norāda arī uz būtiskām problēmām. Viņasprāt, reformā nav pietiekami daudz uzmanības pievērsts ģimenēm ar apgādājamiem, īpaši vientuļajiem vecākiem. “Nav nekādu uzlabojumu tieši tiem, kam ir ģimenes ar bērniem,” saka deputāte. Viņa īpaši norāda, ka neapliekamais minimums par apgādājamiem nav ticis palielināts, tādejādi veicinot nevienlīdzību starp dažādām iedzīvotāju grupām.

“Manuprāt, sociālā nevienlīdzība tiek padziļināta ar šīm izmaiņām,” atzīmē Indriksone. Šo nevienlīdzību pastiprina arī neizpildītie solījumi par bērnu kopšanas pabalstu palielināšanu: “Iepriekšējā gada budžetā bija solīts, ka februārī nāksim ar izmaiņām, bet februāris pagāja, un budžetā atkal nekas nav mainījies.”

Lai arī reforma ir solis uz priekšu, Indriksone uzskata, ka ir nepieciešams tālāk pilnveidot nodokļu politiku, īpaši attiecībā uz ģimenēm ar bērniem un vientuļajiem vecākiem: “Mums ir jāstrādā pie taisnīgas sistēmas, kas veido sociālo stabilitāti visiem iedzīvotājiem.”