FOTO: Maija Antāne/Facebook/Ekrānuzņēmums

“Tas bija sekunžu jautājums” – Rīgas tirdzniecības centrā bērna kāja ierauta eskalatorā, radot milzīgu pārdzīvojumu Ieteikt







Kāda mamma sociālajos tīklos dalījusies ar stāstu, par kādu droši vien iedomājušies daudzi lielveikalu apmeklētāji. Ja nu kādrez eskalatorā iesprūst kāja? Diemžēl viņas meitiņai tieši tā arī gadījies.

Reklāma Reklāma

Turpinājumā mammas stāsts!

“Tik grūti rakstīt, kā šobrīd, man nav bijis sen. No vienas puses ir milzīgs pārdzīvojums, no otras puses – neizsakāma veiksme. Veiksme, jo īstie cilvēki bija īstajā vietā.

Atzīšos, biju iepriekš internetā redzējusi tos briesmīgos video, kur eskalatorā ierauj cilvēka estremitātes, bet nekad nedomāju, ka kas tāds skars mani.

Bet par visu pēc kārtas…

Vakar mana desmitgadīgā Grieta kopā ar tēti devās uz TC “Akropole”, kur izmantoja slīdošās kāpnes (eskalatoru). Mēs nezinām, kā un kas notika (un arī nemeklējam vainīgos), bet tas bija sekunžu jautājums, un Grietas kāja tika ierauta eskalatorā (lai cik neticami nebūtu, ar visu kedu, kas ir attēlā).

Eskalators kustējās, un kāju nebija iespējams izraut pat ar tēta palīdzību. Kliegšana un panika! Un viss, visticamāk, būtu beidzies ļoti, ļoti bēdīgi un manai desmitgadniecei kopš vakardienas dzīve būtu mainījusies, ja ne veikala apsargs, kurš nekavējoties reaģēja – apturēja eskalatoru un palīdzēja atbrīvot kāju un tad jau palīgā arī bija citi apsargi.

Diemžēl mēs nezinām, kā šo cilvēku sauc un mums nav iespēju to noskaidrot (veikala vadība izvairās no komunikācijas, bet par to nav šis stāsts), bet ja kāds zina (pazīst) cilvēku, kurš izglāba manas meitas kāju, pasakiet, lūdzu, ka mēs esam viņam neizsakāmi pateicīgi. Paldies Jums, labais cilvēk, ka Jūs esat! Lai Jums dzīvē viss, viss tas labākais!

P.S. Kāja ir traumēta, taču nav smagi un, šķiet, ka līdz jaunajai deju sezonai būsim uz strīpas. Sargiet sevi!”