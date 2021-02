“Tās bija veltas cerības! Atvainojiet!” Latkovskis atvainojas Latvijas sabiedrībai Ieteikt 1







“Tās bija veltas cerības! Atvainojiet,” tā kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Preses klubs” sacīja 13.Saeimas deputāts Ainars Latkovskis.

Viņš skaidroja, ka viņu pārsteidza valdības paziņojumi, kas izskanēja pagājušajā nedēļā attiecībā uz mācību atsākšanu klātienē 1. un 2. klasēs un tad, ka tomēr tās neatsāksies klātienē.

Pagājušajā trešdienā epidemiologs Jurijs Perevoščikovs esot Saeimas komisijā iepazīstinājis deputātus ar datiem par bērnu un skolēnu saslimstību.

5 un 6 gadu vecuma grupā saslimstība iet uz augšu, 1. un 2. klases vecuma grupā saslimstība ejot uz leju, bet 12, 13 gadu un vecāku bērnu grupā saslimstība iet uz augšu.

Tāpēc deputāti izsprieduši, ka mācību norises atjaunošana klātienē varētu veicināt saslimstības palielināšanos.

Latkovskis arī atzina, ka iepriekš bijis pret to, ka valdība tiek vakcinēta agrāk. Taču patlaban viņā nostiprinoties pārliecība, ka valdības locekļus vajadzētu vakcinēt agrāk.

“Ja ministru kabineta sēdes notiktu kopā un ministri būtu vakcinēti”, tad komunicāciju starp ministriem būtu kvalitatīvāka.

Jo, pēc Latkovska teiktā, attālināta diskusija nenodrošina dzīvu diskusiju.

Piekrītot raidījuma vadītaja Anša Klintsona teiktajam, ka pagājušajā nedēļā valdības komunikācija bijusi visai juceklīga, ar dažu dienu starpību izmainot ļoti lielas lietas, Latkovskis atvainojās Latvijas iedzīvotājiem.

“Lai gan es neesmu Ministru kabineta loceklis, bet es atvainojos tiem vecākiem, ieskaitot arī savu brāli, kuram ir pirmklasnieks, kurš ar savu sievu dala to laiku un sēž klāt, jo pirmajai un otrajai klasei ir jāsēž klāt. To es pilnīgi saprotu. Un tās bija dotas veltas cerības, līdz ar to tiešām atvainojos!”