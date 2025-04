“Tas būtu tāds ļoti dārgs prieks…” Kaspars Melnis skaidro, kas notiek ar Skultes LNG termināļa projektu Ieteikt







Kas ir noticis ar Skultes sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļa projektu – kur tas pazudis, cik tālu ir “šī lieta”? “Skultes terminālis pašreiz nav aktuāls, par to mēs pat nediskutējam,” tā uz TV24 raidījuma “Dienas personība ar Veltu Puriņu” vadītājas uzdoto jautājumu atbildēja klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS).

Viens no iemesliem, kāpēc valsts līmenī ir apklususi diskusija par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļa projekta attīstīšanu, ir tas, ka Igaunija ir pabeigusi būvēt savu termināli.

“Mums ir arī noslēgts līgums ar Igauniju. Ja būs tāda nepieciešamība, tad mēs varam izmantot viņu termināli. Un, kas ir ļoti būtiski, mēs arī redzam, ka igauņu uzbūvētais terminālis nav noslogots. Pat ja mēs uzbūvētu, tad drīzākais būtu tā, ka tas terminālis nebūtu noslogots. Kā rāda igauņu pieredze, tad viņiem tā infratruktūra ir uzbūvēta, viss ir gatavs, droši nāciet… Bet nav jau to gribētāju, kas tagad gribētu to izmantot,” sacīja klimata un enerģētikas ministrs Melnis.

Līdz ar to, ja Latvijā tiktu attīstīts līdz galam agrāk iecerētais Skultes LNG terminālis, tad rastos jautājums, par kādu naudu tas tiktu uzturēts. “Vai subsidējam no valsts, vai kā? Igauņiem tas [terminālis] ir valsts subsidēts, valsts to atbalsta, un valsts uztur to infrastruktūru. Un mēs ar igauņiem esam vienojušies – ja būs tāda nepieciešamība, tad mēs to termināli varēsim izmantot,” atzina Melnis intervijā TV24 raidījumā.

Ministrs norādīja, ka katrai valstij tagad uzturēt šādu termināli būtu “dārgs prieks”, ja reiz kaimiņvalstī tāds jau ir uzbūvēts. “Un šajā situācijā, vai mēs to varam atļauties? Es teiktu, ka laikam nē, jo tas būtu tāds ļoti dārgs prieks, kas visiem pēc tam būs jāuztur, un šajā situācijā mums tas finansējums ir nepieciešams citām, daudz svarīgākām lietām,” rezumēja Melnis, atbildot uz jautājumu, kas ir noticis ar Skultes LNG termināļa projektu.

