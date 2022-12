Tas ir normāli, ka pasta nodaļas pārtop par pārtikas veikaliem? Ieteikt







Vai ir pareizi, ka pasta nodaļas ir pārvērstas par pārtikas veikaliem? Šādu jautājumu uzdeva raidījuma vadītājs.

“Gluži par pārtikas veikaliem es negribētu piekrist, bet šis ir tāds iekšējais izaicinājums, par ko tagad diskutējam pasta stratēģijas kontekstā – kāda šī nodaļa izskatīsies.”

Šādu komentāru TV24 raidījumam “Uz līnijas” sniedza Mārcis Vilcāns, VAS “Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētājs.

No vienas puses ir klienti, kam nepatīk pasta nodaļā pārtikas preces, no otras puses lauku nodaļas un ne tikai labprāt gribētu un prasa – šī ir izšķiršanās, ko Vilcāns cer nākamajā stratēģijā apstiprināt un iezīmēt, kā tas izskatīsies un kā to komunicēt.

“Mazumtirdzniecība ir tikai viens no aspektiem – kāpēc mēs to darām?” Vilcāns skaidro, ka kaut kādā mērā tā var aizpildīt nodaļas dīkstāvi, tie būtu papildu ieņēmumi uz universālā pasta pakalpojumu tarifu kāpuma rēķina.

Tīkls ir vienmēr omptimizējams un efektivizējams, un mūsu pienākums ir meklēt kā, un mazumtirdzniecība ir viens no šiem rīkiem.

Kā tas izskatīsies – Vilcāns sola rezultātus apmēram pusgada laikā.