Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis EPA/SCANPIX

“Tas palīdz mums tuvināties Eiropas institūcijām.” Zelenskis skaidro, kādēļ atlaistas augsta ranga amatpersonas Ieteikt







Ukraina otrdien paziņoja par apmēram 10 augsta ranga amatpersonu atlaišanu, veicot lielāko politisko tīrīšanu pēc šīs valsts pirmā lielā korupcijas skandāla, kas saistīts ar Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Ukraina ir ilgi cietusi no endēmiskas korupcijas, bet Maskavas pilna apjoma iebrukums aizēnoja valdības centienus izskaust korupciju.

Rietumu sabiedrotie ir piešķīruši Kijivai finansiālu un militāru palīdzību miljardiem eiro apmērā cīņai pret Krievijas karaspēku, bet šīs palīdzības priekšnosacījums bieži ir pretkorupcijas reformas.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā videouzrunā otrdienas vakarā paziņoja, ka šī tīrīšana bijusi nepieciešama un ka tiks veikti papildu pasākumi.

“Tas ir godīgi, tas ir vajadzīgs mūsu aizsardzībai, un tas palīdz mums tuvināties Eiropas institūcijām. Mums ir vajadzīga stipra valsts, un Ukraina būs tieši tāda,” sacīja Zelenskis.

Prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks tviterī paziņoja, ka Zelenskis ir fokusējies uz “valsts galvenajām prioritātēm”, atlaižot šīs amatpersonas, starp kurām ir piecu apgabalu administrāciju vadītāji un vairāki ministru vietnieki.

“Kara laikā katram ir jāsaprot sava atbildība,” tvītoja Podoļaks.

Nedēļas nogalē tika atcelts no amata Ukrainas infrastruktūras un kopienu attīstības ministra vietnieks Vasiļs Lozinskis, kurš pirms tam tika aizturēts aizdomās par līdzekļu piesavināšanos. Nacionālā pretkorupcijas biroja publicētās fotogrāfijās bija redzams liels daudzums banknošu, kas konfiscētas Lozinska birojā.

36 gadus vecais Lozinskis tika apsūdzēts 400 000 dolāru liela kukuļa saņemšanā, lai “atvieglotu” ģeneratoru iepirkšanu par uzpūstām cenām. Ukraina cīnās ar elektroenerģijas trūkumu pēc Krievijas triecieniem tās energotīkliem.

Otrdienas rītā par savu atkāpšanos paziņoja Ukrainas prezidenta biroja vadītāja vietnieks Kirilo Timošenko, kurš bija strādājis kopā ar Zelenski kopš viņa uzvaras prezidenta vēlēšanās 2019.gadā. Pēc atlūguma saņemšanas Zelenskis atbrīvoja Timošenko no līdzšinējā amata.

33 gadus vecais Timošenko bija iesaistīts vairākos skandālos, tostarp par to, ka oktobrī braukājis ar apvidus auto “Chevrolet Tahoe”, ko uzņēmums “General Motors” piešķīris Ukrainai iedzīvotāju izvešanai no kauju zonām un humānajām misijām. Pats Timošenko to nenoliedza, skaidrojot, ka ar šo auto braucis uz deokupētajām teritorijām un ka auto atrodas Valsts lietu pārvaldes bilancē.

Timošenko viņa līdzšinējā amatā nomainīja Oleksijs Kuleba, kurš ir bijušais Kijivas apgabala kara administrācijas vadītājs.

Ministru kabineta sekretārs Olehs Nemčinovs paziņoja, ka no amatiem atbrīvoti arī piecu apgabalu kara administrāciju vadītāji un četri viceministri. Starp viņiem ir Dņipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Valentīns Rezničenko, Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Staruhs, Kijivas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksijs Kuleba, Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Dmitro Živickis un Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Jaroslavs Januševičs.

Nemčinovs paziņoja, ka ir atlaisti divi infrastruktūras un kopienu attīstības ministra vietnieki un sociālās politikas ministra vietnieks. Savukārt Aizsardzības ministrija paziņoja par aizsardzības ministra vietnieka Vjačeslava Šapovalova atkāpšanos.

Šapovalovs, kurš bija atbildīgs par Ukrainas bruņoto spēku apgādi, atkāpās no amata pēc žurnālistikas izmeklēšanas, kurā teikts, ka Aizsardzības ministrija iepērk pārtiku armijai par cenām, kas vairākas reizes pārsniedz mazumtirdzniecības cenas.

Aizsardzības ministrija norādīja, ka “izskanējušās apsūdzības ir nepamatotas”, taču Šapovalovs tomēr aiziet, “lai neradītu draudus Ukrainas bruņoto spēku stabilai apgādei”.

No amata atkāpās arī ģenerālprokurora vietnieks Oleksijs Simonenko pēc mediju ziņām, ka viņš pavadījis brīvdienas Spānijā, izmantojot kādam Ukrainas uzņēmumam piederošu automobili.

ASV apsveica šīs amatpersonu atlaišanas, bet paziņoja, ka tās nav saistītas ar ASV militāro palīdzību Ukrainai. “Ukraiņu tauta ir skaidri paudusi savu vēlmi pēc labas pārvaldības un caurskatāmības,” sacīja Valsts departamenta preses sekretārs Neds Praiss.