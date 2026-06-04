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TESTS. Iespējams, vienkāršākais atmiņas tests pasaulē: dīvaini, ka tikai 1 no 10 iegūst maksimālo punktu skaitu 0

kokteilis.lv

Noteikumi ir tik vienkārši, ka tie pat šķiet smieklīgi. Viss, kas tev jādara – uzmanīgi jāizlasa viens vienīgs teikums, ko redzēsi pirmajā jautājumā.

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Izlasi to, iespied atceries katru sīkumu un, kad esi gatavs, sāc testu, kurā tev būs jāatbild uz 9 jautājumiem par šo teikumu.

Vai esi gatavs pierādīt, ka tava atmiņa ir labāka nekā 90% citu lasītāju?

Jānis šorīt pulksten 8.15 nopirka zaļu kreklu un devās uz darbu ar kājām!

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