TESTS. Iespējams, vienkāršākais atmiņas tests pasaulē: dīvaini, ka tikai 1 no 10 iegūst maksimālo punktu skaitu 0
Noteikumi ir tik vienkārši, ka tie pat šķiet smieklīgi. Viss, kas tev jādara – uzmanīgi jāizlasa viens vienīgs teikums, ko redzēsi pirmajā jautājumā.
Izlasi to, iespied atceries katru sīkumu un, kad esi gatavs, sāc testu, kurā tev būs jāatbild uz 9 jautājumiem par šo teikumu.
Vai esi gatavs pierādīt, ka tava atmiņa ir labāka nekā 90% citu lasītāju?
Jānis šorīt pulksten 8.15 nopirka zaļu kreklu un devās uz darbu ar kājām!