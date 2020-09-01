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TESTS. Atbildi godīgi uz 10 jautājumiem, un mēs pateiksim, kas tu biji iepriekšējā dzīvē 0

kokteilis.lv

Vai tev kādreiz ir šķitis, ka dažas tavi ieradumi vai pēkšņā patika pret kaut ko nerodas no zila gaisa? Ezotērikā uzskata, ka mūsu zemapziņā glabājas atmiņas par to, kas esam bijuši iepriekšējā dzīvē, tāpēc esam sagatavojuši 10 neparastus jautājumus par tavu ikdienu un sajūtām.

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TESTS. Atbildi godīgi uz 10 jautājumiem, un mēs pateiksim, kas tu biji iepriekšējā dzīvē
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Ja atbildēsi pilnīgi godīgi, iespējams, uzzināsi kaut ko neparastu…

Kurā diennakts laikā tu jūties visproduktīvākais?

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