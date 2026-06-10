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TESTS. JĀ vai NĒ? Atbildi ātri un nemaz nedomā špikot – vai vārds ir uzrakstīts pareizi? 0

kokteilis.lv

Nav laika garām, filozofiskām atkāpēm vai gramatikas grāmatu šķirstīšanai – tev priekšā būs vārds, un tev sekundes simtdaļā jāizlemj, vai tas ir uzrakstīts pareizi.

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Atbildi ātri, paļaujies uz pirmo instinktu un nemaz nedomā špikot!

PĒKŠŅŠ: vai vārds uzrakstīts pareizi?

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