TESTS. JĀ vai NĒ? Atbildi ātri un nemaz nedomā špikot – vai vārds ir uzrakstīts pareizi? 0
Nav laika garām, filozofiskām atkāpēm vai gramatikas grāmatu šķirstīšanai – tev priekšā būs vārds, un tev sekundes simtdaļā jāizlemj, vai tas ir uzrakstīts pareizi.
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Atbildi ātri, paļaujies uz pirmo instinktu un nemaz nedomā špikot!
PĒKŠŅŠ: vai vārds uzrakstīts pareizi?
Paskaidrojumspēkšņs
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