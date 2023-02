“Tēva radi dzīvo Baltkrievijā, viņi karu redz no citas puses…” – ukraiņu žurnālists par kara sašķelto ģimeni Ieteikt







“Tēva tuvākie radinieki Baltkrievijā – tēvs, mamma, brālis – kara situāciju redz no citas puses. Tērēt savu laiku un enerģiju uz dialogiem un skaidrojumiem, kāpēc es sēžu bumbu patvertnē 45 dienas un neguļu gultā vairāk nekā 50 dienas… Viņi saka: “Nu tas ir normāli, jūs drīz atbrīvos.”

Tā dramatisko situāciju ģimenē TV24 raidījumā “Kārtības Rullis” atklāj ukraiņu žurnālists, Ukrainas Aviācijas universitātes ekstremālās žurnālistikas katedras pasniedzējs Volodimirs Birjukovs.

Volodimira tēvs ir Ukrainas armijas militārpersona, un kara laikā žurnālists viņu redzējis tikai vienu reizi. Ar tēva radiniekiem, kuri dzīvo Baltkrievijā, tostarp, vectēvu un vecmammu no tēva puses Volodimiram šobrīd ir ļoti sarežģītas attiecības. Pie tā vainojams Krievijas izvērstais karš Ukrainā.

Volodimiram ir savs skaidrojums, kādēļ radinieki nesaprot, kas notiek patiesībā. “Tāpēc, ka viņi skatās nedaudz citu televīziju… Tāpēc arī man nav ar viņiem turpmāka dialoga. Ar brālēniem, kas ir jaunieši, ar tiem es runāju. Ar tanti un onkuli dažreiz. Bet man nav īpaši daudz spēka turēt sevi grožos, kad jāatbild, ka man viss ir labi. Tas skan dīvaini, jo viss ļoti pat nav labi, kad atrodos Ukrainā, piemēram, apšaudes laikā. Bet man tajā brīdī raksta: “Nu, kā iet?” Zinot, ka apšauda.”

Uz Armanda Pučes jautājumu, kā vispār iespējams radiniekiem Baltkrievijā atbildēt uz šādu jautājumu apšaudes laikā, Volodimirs stāsta: “Es saku: “Normāli, no rīta pamodos, atlidoja raķete, aizgāju brokastot pagrabā. Nosēdēju tur trīs stundas, izgāju, gribēju aiziet uz sporta zāli, neizdevās, atkal apšaude, gaisa trauksme, atgriezos.” Man saka: “Ā, nu, jā, skaidrs, mēs gan te taisāmies braukt atpūsties.” Es saku: “Nu, tad atpūšaties.” Tas arī viss, par ko… nav jēgas. Es pat tagad sāku nedaudz nervozēt.

Esmu sev pieņēmis lēmumu – kamēr ir karš, esmu šo komunikāciju iepauzējis, lai pilnībā nesastrīdētos. Beigsies karš, saliksim visus punktus uz “i”. Tagad nav jēgas.”

Ar tēvu, kurš karo Ukrainas pusē, Volodimirs cenšas par šo tematu nerunāt. “Es saprotu, ka viņam tas būs sāpīgi. Tā ir visa viņa ģimene, kas ir tur. Es saprotu, ka šī ģimene ir noskaņota ne tikai pret mani, bet kopumā pret Ukrainu. Man sāpīgākais ir jautājums, kā tētis dosies turp ciemos, un vai vispār dosies… Domāju, ka tas vairs nav iespējams. Tāpēc ka Baltkrievijā militāristus no Ukrainas diez vai laidīs. Bet tēvs pagaidām par to nenojauš, un es viņam to nesaku.”

