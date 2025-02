“Tiek nokurināta nauda!” finanšu eksperts ar vienkāršu tabulu parāda, cik neloģiski ir mūsu valsts budžeta tēriņi Ieteikt







Jānis Hermanis, LDDK finanšu un nodokļu eksperts ar ilgstošu pieredzi tautsaimniecības un finanšu jautājumos laiku pa laikam soctīklos publicē dažādas tabulas un grafikus, kuros atspoguļoti mūsu ekonomikai svarīgi dati.

Nesen viņš publiskojis tabulu, kurā atainoti budžeta izdevumi precēm un pakalpojumiem mēnešu griezumā. Un (kāds pārsteigums!) decembra mēneša dati ļoti atšķiras no pārējiem mēnešiem, kas apstiprina to, ko daudzi jau nojauta – budžeta iestādes decembrī ļoti steidz tērēties. Bet kāpēc tā?

Žurnālists un ētera personība Romāns Meļņiks par šiem datiem saka: “Valstij neesot naudas Dziesmusvētkiem, bērnu ārstēšanai, skolu uzturēšanai? Beidziet! Ja nešķērdētos ar esošo, daudzas akūtas vajadzības varētu apmierināt! Jau gadiem ilgi iestādes gada beigās notriec budžeta atlikumu, lai nākamgad mazāk nepiešķir. Kā redzam grafikā, pēdējos gados jo īpaši sparīgi. Un te vēl nav tēriņi, kuru lietderību būtu ļoti nopietns pamats apšaubīt, bet kam pat valsts kontrole nevar izsekot. Kad, sasodīts, beidzot novērsīs budžeta šķērdēšanu gada beigās???”

Arī citi komentāri pie Jāņa Hermaņa publicētā grafika ir līdzīgi.

Ivars Auziņš vērtē: “Vecs triks kā nodedzināt mūsu naudu, lai pieprasītu nākamgad nemazināt valsts iestāžu budžetus. Prasta kaitniecība n-to gadu garumā.”

Ilonai ir jautājums: “Šis ir tas “budžetā palika nauda, aši jāiztērē” fenomens?”

Inga savelk skumjas paralēles: “Skumjākais paradokss, ka slimnīcās decembrī vairs nav naudas, ko tērēt un par ko sniegt ārstniecības pakalpojumus, un ārtēšana tiek atteikta, kā rezultātā apkaklītēm dzīres darba vietā, bet cilvēkiem ar veselības grūtībām kapa vieta.”

Pēteris raksta: “Diemžēl tāda ir valsts sektora budžetēšanas blakne. Nepaspēji notērēt- esi slikti plānojis un tev nakamgad nevajag, nevis bijis labs un taupīgs saimnieks.”

Emma: “Episki. Kopš 90-jiem nekas nav mainījies. Joprojām decembrī tiek tērēts viss neiztērētais.”

Ilze min tēriņu iemeslu: “Lielāko daļu tur sastāda ikgadējā veselības apdrošināšanas iepirkšana valsts iestāžu darbiniekiem. + visādas licences IT softiem, kam jāpagarina termiņi.” Uz to Armands atbild: “Decembrī tiek nokurināta visa nauda, kas palikusi no gada, citādi uz nākamo gadu jāieskaita atpakaļ kopīgajā katlā un to neviens negrib. Ja būtu nodaļu vadītājiem pateikts, ka 10% no atpakaļ ieskaitītā būs personīgais bonuss, redzētu, kā bilde mainītos.”

