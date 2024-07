SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā Ieteikt







NATO ģenerālsekretāram Jensam Stoltenbergam nav izdevies pierunāt sabiedrotos apsolīt finansiāli atbalstīt Ukrainu daudzus gadus uz priekšu, liecina ziņu aģentūras DPA rīcībā nonākusī informācija.

Reklāma Reklāma

Pirms NATO samita jūlijā Vašingtonā sabiedroties apņemsies vienīgi atbalstīt Ukrainu ar 43 miljardiem ASV dolāru nākamajā gadā, noskaidrojusi DPA.

Sabiedrotie arī nepanāca vienošanos par to, kā sadalīt finansiālo slogu, ko rada atbalsts Ukrainai, vienīgi atzina, ka būtu jāņem vērā valstu iekšzemes kopprodukts (IKP), ziņo DPA.

Stoltenbergs vēlējās, lai NATO valstis samitā jūlijā vienojas par plānu ilgtermiņa atbalstam Ukrainai, novērtējot to uz 40 miljardiem eiro gadā. Slogs tiktu sadalīts pa valstīm, ņemot vērā to IKP, un ASV nodrošinātu 50% no palīdzības.