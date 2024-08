SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā Ieteikt







Ukraina ceturtdien noraidījusi kā bezjēdzīgus laikraksta “Wall Street Journal” apgalvojumus, ka gāzesvadu “Nord Sream” spridzināšanu organizējusi Kijiva.

“Ukrainas iesaiste “Nord Stream” eksplozijās ir absolūtas muļķības. Ukrainai no šādas rīcības nav nekādas praktiskas jēgas,” aģentūrai AFP norādījis Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks.

“Ir skaidrs, ka “Nord Stream” cauruļvadu uzspridzināšana neapturēja karu, neatturēja Krieviju no agresijas un neietekmēja situāciju frontē,” uzsvēris Podoļaks, piebilstot, ka šāda akcija nākusi par labu vienīgi Krievijas propagandai.

Ukrainas amatpersona arī norādījusi, ka “tiešs motīvs” gāzesvada uzspridzināšanai bijis vienīgi Maskavai.

Kā ziņots, Laikraksts “The Wall Street Journal” pētījumā par 2022.gada septembrī notikušo gāzesvada “Nord Stream” spridzināšanu apgalvo, ka šo operāciju apstiprinājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš vēlāk mēģinājis to atcelt, kad par to uzzinājusi ASV Centrālās izlūkošanas pārvalde (CIP).

“The Wall Street Journal” vēsta, ka ideja par operāciju radusies 2022.gada maijā. Saskaņā ar iesaistīto personu stāstīto, tā izmaksājusi aptuveni 300 000 ASV dolāru. Tajā izmantota neliela īrēta jahta ar sešu cilvēku komandu.

Operāciju vadījis vārdā nenosaukts ģenerālis ar pieredzi speciālajās operācijās, kurš bijis tieši pakļauts toreizējam Ukrainas armijas virspavēlniekam Valērijam Zalužnijam, apgalvo “The Wall Street Journal”.

Ģenerālis uzbrukuma saskaņošanā iesaistījis dažus virsniekus ar pieredzi augsta riska slepenu misiju organizēšanā pret Krieviju. Viens no viņiem bijis bijušais izlūkdienesta virsnieks Romāns Červinskis, uzzinājis laikraksts.

“The Wall Street Journal” raksta, ka Ukrainas prezidents sākotnēji mutiski esot apstiprinājis operācijas plānu, bet, kad CIP lūdzis no operācijas atteikties, Zelenskis devis rīkojumu to pārtraukt. Zelenskis šo rīkojumu nodevis Zalužnijam, bet viņš to ignorējis.

Visas vienošanās šīs operācijas sakarā esot bijušas mutiskas, lai neatstātu dokumentētas pēdas, apgalvo izdevums.

“The Wall Street Journal” arī raksta, ka visas četras augsta ranga amatpersonas, kas bijušas iesaistītas operācijas plānošanā vai par to zinājušas, norādījušas, ka gāzesvadi bijuši leģitīms kara mērķis Ukrainas cīņā pret agresoru Krieviju.

Tikmēr Zalužnijs sarakstē ar laikrakstu uzsvēris, ka neko nezina par šādu operāciju un ka jebkādi pretēji apgalvojumi vienkārša ir provokācija.

“The Wall Street Journal” raksta, ka 2022.gada septembrī operācijas dalībnieki Vācijas ostas pilsētā Rostokā iznomājuši atpūtas jahtu “Andromeda”. Saskaņā ar Ukrainas amatpersonu un Vācijas izmeklēšanai tuvu stāvošu cilvēku teikto, jahta iznomāta ar kādas Polijas ceļojumu aģentūras palīdzību. Aģentūru gandrīz pirms desmit gadiem izveidojuši Ukrainas izlūkdienesti, lai slēptu finanšu operācijas.

Sabotāžas vietā nirēji strādājuši pa pāriem un dziļumā uzstādījuši spridzekļus. “Strādājot tumsā ledainā ūdenī, viņi darbojās ar spēcīgu sprāgstvielu HMX, kas bija savienota ar laika detonatoriem. Ar nelielu daudzumu sprāgstvielas būtu pieticis, lai pārrautu augstspiediena caurules,” norāda laikraksts.

“The Wall Street Journal” arī apgalvo, ka operācijas dalībnieki apsprieduši iespējamo operācijas atcelšanu sliktu laikapstākļu dēļ, taču vētra drīz norimusi.

Kā ziņots, trešdien vācu mediji vēstīja, ka saistībā ar gāzesvada “Nord Stream” spridzināšanu Vācijas prokuratūra izdevusi orderi kāda Ukrainas pilsoņa aizturēšanai.

Izmeklētāji uzskata, ka meklējamais Ukrainas pilsonis bijis viens no nirējiem, kas mīnējuši gāzesvadu

Vācijas izmeklētāji aizdomās tur vēl divus Ukrainas pilsoņus, tostarp kādu sievieti, kas kā nirēji piedalījušies gāzesvadu spridzināšanā.

Tomēr orderi viņu aizturēšanai pagaidām nav izdoti.