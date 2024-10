Krievijas armija. Foto: AFP/SCANPIX

Ukraiņu karavīri notriekuši 67 dronus “Shahed” un vienu vadāmo aviācijas raķeti H-59/69, ko naktī uz pirmdienu uz Ukrainu raidīja Krievijas karaspēks, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.

Krievi kopumā raidījuši trīs dažāda veida raķetes un 73 šahedus.

Viens drons aizlidojis Baltkrievijas virzienā, pēc radioelektroniskās kaujas līdzekļu pielietošanas trīs dronu lokācija pazaudēta, vēl viena drona “medības” turpinās.

“No Krievijas pilsētu Kurskas, Jeiskas un Orlas rajoniem iebrucēji raidīja šahedus, no okupētās Krimas – ballistisko raķeti “Iskander-M”, no patlaban okupētās Zaporižjas apgabala daļas gaisa telpas – vadāmo avioraķeti H-59/69 un no gaisa telpas virs Melnās jūras – pretradaru raķeti H-31P,” teikts paziņojumā.



Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 653 060

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmdienas rītam sasnieguši 653 060 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1250 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022.gada 24.februārī krievi zaudējuši 8874 tankus, 17 503 bruņutransportierus, 18 822 lielgabalus un mīnmetējus, 1204 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 963 zenītartilērijas iekārtas, 369 lidmašīnas, 328 helikopterus, 16 224 bezpilota lidaparātus, 2610 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 25 548 automobiļus un autocisternas, kā arī 3313 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

Ukraiņu lidroboti uzbrukuši krievu arsenālam Volgogradas apgabalā

Ukrainas armija naktī uz svētdienu uzbrukusi munīcijas noliktavai Krievijas Volgogradas apgabalā, atsaucoties uz avotiem, vēsta aģentūras UNIAN un UNN.

Uzbrukums, kurā izmantoti 120 Ukrainas ražoti lidroboti, organizēts, armijai sadarbojoties ar dažādām drošības iestādēm.

Noliktavā, kas atrodas Volgogradas apgabala Kotlubaņas ciemā, tiek uzglabātas raķetes, sprāgstvielas un cita veida munīcija.

Kā pavēstījis Ukrainas Drošības padomes Dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs Andrijs Kovalenko, noliktavā esot uzglabāta arī daļa ballistisko raķešu, ko Krievijai piegādājusi Irāna, kā arī to palaišanas iekārtas.

Vēlāk arī Ukrainas armijas ģenerālštābs apstiprināja, ka lidrobotu uzbrukumā cietis Kotlubaņas arsenāls, kur dienu iepriekš ieradies vilciena sastāvs ar Irānas raķetēm.

Lai gan objektam bija spēcīga pretgaisa aizsardzība, ukraiņu vienības veiksmīgi izpildījušas kaujas uzdevumu, teikts ģenerālštāba paziņojumā, piebilstot, ka arsenāla teritorijā vērojams ugunsgrēks un glabātās munīcijas eksplozijas.

Uzbrukuma mērķis no frontes līnijas atrodas aptuveni 600 kilometru attālumā.

Krievu sociālās saziņas vietnēs tiek izplatītas ziņas, ka bijuši dzirdami skaļi sprādzieni, kam sekojis plašs ugunsgrēks.

Tikmēr lietotnes “Telegram” krievu kanāli ziņo, ka sprādzieni bijuši dzirdami arī armijas pilsētiņas apkārtnē Krasnodaras novada Jeiskā, kā arī Cimļanskā, Volgodonskā un Samarskā Rostovas apgabalā.

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka naktī uz svētdienu esot notriekti 125 ukraiņu lidroboti, taču nekādu informāciju par trāpījumiem vai postījumiem, kā parasti, nesniedz.