Oktobrī Krievijas karaspēks pret civiliem un militāriem objektiem Ukrainā raidīja 2023 “Shahed” tipa trieciendronus un nenoskaidrota tipa bezpilota lidaparātus, paziņoja Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs.

“No tiem Ukrainas aizstāvji notrieca/pārtvēra 1185 vienības, 738 vienībām tika zaudēta lokācija, bet vēl 29 bezpilota lidaparāti pameta mūsu valsts kontrolēto gaisa telpu,” teiks ģenerālštāba paziņojumā “Telegram”.

Kopumā kopš 2024.gada sākuma ienaidnieks uz Ukrainas teritoriju ir palaidis 6987 uzbrukuma bezpilota lidaparātus. Pārsvarā ienaidnieka bezpilota lidaparāti bija vērsti pret Ukrainas civilo un kritisko infrastruktūru.

“Pateicoties aizsardzības spēku karavīru profesionalitātei un prasmēm no Krievijas gaisa terora izdevies izglābt tūkstošiem mūsu cilvēku dzīvību, pasargāt no iznīcināšanas simtiem Ukrainas iedzīvotāju māju un svarīgus valsts objektus. Pretgaisa zenītraķešu spēki, aviācija, elektroniskās karadarbības vienības un mobilās vienības turpina diennakts režīmā aizsargāt Ukrainas debesis,” uzsvēra ģenerālštābs.

Eksperti: Ziemeļkorejas karavīru spējas nevajag novērtēt par zemu

Ukraina un Rietumvalstis kļūdaini noniecina Ziemeļkorejas karavīru spējas, vēsta laikraksts “The Washington Times”, atsaucoties uz ekspertu viedokli.

“Tas ir smieklīgi, kā viņi nenovērtē ziemeļkorejiešus,” laikrakstam norādījis atvaļinātais Dienvidkorejas ģenerālis Čons Inbums, kurš vadīja īpašo uzdevumu spēku pavēlniecību. “Es domāju, ka viņi šokēs Rietumu pasauli,” viņš piebilda.

Atvaļinātais ASV jūras kājnieku virsnieks Grants Ņūšems pauda pārliecību, ka Āzijas karavīri zina, kā cīnīties.

“Varētu domāt, ka cilvēki to jau būs iemācījušies. Korejas kara veterāni to saprata, tāpat kā amerikāņu un britu karaspēks Otrajā pasaules karā,” atgādināja Ņūšems, piebilstot, ka tas gan nenozīmē, “ka viņus nevar sakaut, bet tas nozīmē, ka viņus nedrīkst nenovērtēt”.

“The Washington Times” norāda, ka Āzijas karaspēks vēsturiski ir pārspējis cerības pat tad, kad tas bijis sliktāk apbruņots un tam trūka rezervju.

Kā atzīmēja Ķīnas eksperts un Singapūras S.Radžaratnama Starptautisko pētījumu skolas vecākais pētnieks Drū Tompsons, priekšrocības sniedz etniski viendabīgu nāciju sociālā kohēzija, kas “rada vienotības sajūtu un spēju efektīvi mobilizēt ekonomiku un sabiedrību karam”.

Itālijas Pāvijas Universitātes militārais vēsturnieks Gastone Breča nosauca piecus faktorus, kas nosaka Austrumāzijas militāro spēku efektivitāti: disciplīna, noturība, paplašināšanas spējas, skaits un atjautība.

Krievijas diktators Vladimirs Putins, cenšoties gūt priekšrocības iebrukuma Ukrainā virzībā, ir ievedis karaspēku un militāro tehniku no Ziemeļkorejas. Atsaucoties uz ASV izlūkdienestu informāciju, valsts sekretārs Entonijs Blinkens sacīja, ka aptuveni 8000 no 10 000 Ziemeļkorejas karavīru, kas, domājams, atrodas Krievijā, ir nokļuvuši Kurskas apgabalā Ukrainas pierobežā.

Zelenkis: Ukraina nelūgs sabiedrotajiem sūtīt savus karavīrus uz fronti

Ukraina nelūgs sabiedrotajiem sūtīt savu kontingentu uz fronti pēc Ziemeļkorejas karavīru pievienošanās Krievijas armijai karā Ukrainā, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka šāds lūgums būtu bīstams un apdraudētu esošo atbalstu Ukrainai.

“Es zinu, cik skeptiski visi to vērtē un cik piesardzīgi ir, un mēs nekad neesam šo ideju virzījuši un nekad neesam par to detalizēti runājuši. Es gribu teikt, ka tas ir ļoti, ļoti bīstami, ja nav šāda lēmuma no līderu un sabiedrības puses,” intervijā Ziemeļvalstu medijiem trešdien sacīja Zelenskis. Viņš uzsvēra, ka “ir ļoti bīstami par to runāt, jo var zaudēt visu pārējo atbalstu”.

“Tāpēc mēs to nekad nedrīkstam pieminēt. Pretējā gadījumā tas var sagraut visu pārējo atbalstu, un mēs nevaram riskēt zaudēt atbalstu, kas mums jau ir,” uzsvēra Ukrainas prezidents.