SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 197 670 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 750 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī krievi zaudējuši 3745 tankus, 7295 bruņutransportierus, 3068 lielgabalus, 559 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 312 zenītartilērijas iekārtas, 308 lidmašīnas, 294 helikopterus, 2636 bezpilota lidaparātus, 970 spārnotās raķetes, 5996 automobiļus un autocisternas, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 393 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

ISW: Krievija ir atteikusies no idejas par Ukrainas spēku ielenkšanu Bahmutā

Ukrainas karavīri pie Bahmutas īstenojuši veiksmīgu operāciju, atspiežot Krievijas algotņu grupējuma “Vagner” karotājus no pilsētas apgādes līnijas. Foto: Libkos/AP/SCANPIX

Zemas kvalitātes Krievijas spēku izvietošana flangos ap Bahmutu liecina, ka Krievijas Aizsardzības ministrija lielā mērā ir atteikusies no mērķa ielenkt tur ievērojamu skaitu Ukrainas karavīru, secinājuši ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķi.Krievijas Aizsardzības ministrija, kā izskatās, sāka pievērst mazāku uzmanību Bahmutai šī gada janvārī, kad liedza algotņu grupējumam “Vagner” vervēt jaunus kaujiniekus Krievijas cietumos. Tas savukārt pamudināja “Vagner” dibinātāju Jevgēņiju Prigožinu janvārī pastiprināt centienus gūt panākumus Soledaras-Bakhmutas virzienā, bet jau februārī viņš sāka publiski sūdzēties, ka ministrija neatbalsta “Vagner” centienus.Martā un aprīlī Krievijas Aizsardzības ministrija uz īsu brīdi piešķīra vairāk resursu frontes līnijai Bahmutā, nosūtot turp tankus T-90 un gaisa desanta karaspēku, kā arī atvēlot “Vagner” mobilizētos rezervistus. Taču jau 24.aprīlī Prigožins paziņoja, ka Aizsardzības ministrija izvietojusi tikai nekvalificētas vienības, lai noturētu flangus pie Bahmutas, un šo vienību nespēja izpildīt pat ierobežotas misijas liecina, ka Krievijas flangi Bahmutā un citās līdzīgās frontes vietās, visticamāk, ir vārīgi pret Ukrainas pretuzbrukumiem.ISW arī norādīja, ka Krievijas Aizsardzības ministrijas spēku sadalījums apvienojumā ar pārmaiņām kaujas laukā arī liecina, ka draudi, ka Krievija varētu ielenkt nozīmīgus Ukrainas spēkus Bahmutā, visticamāk, vairs nav aktuāli.”Vagner”, visticamāk, turpinās veikt frontālus uzbrukumus Bahmutā, kas ļautu Ukrainas spēkiem veikt organizētu atkāpšanos no apdraudētajiem apgabaliem, izvairoties no plaša mēroga ielenkšanas, uzskata ISW analītiķi.

Borels aicina Putinu necerēt uz Rietumu pagurumu

Žuzeps Borels Foto: AP/SCANPIX/LETA



Krievijas autoritārajam līderim Vladimiram Putinam nevajadzētu cerēt, ka Ukrainas Rietumu sabiedrotie pagurs, jo tas nenotiks, piektdien Eiropas Savienības (ES) ārlietu ministru sanāksmē sacīja ES augstais ārlietu pārstāvis Žuzeps Borels.Sanāksmē ES augstākais diplomāts arī uzsvēra, ka svarīga ir Ukrainas atbalstīšana ilgtermiņā.”Krievijai ir jāsaprot, Putinam ir jāsaprot, ka mēs nepakritīsim,” sacīja Borels.”Negaidiet, ka mēs pagursim. Mēs nepagursim,” viņš uzsvēra.ES ir ne tikvien jānodrošina Ukrainai munīcija, bet arī jāgatavo “daudzgadu atbalsts”, sacīja diplomāts.”Ukrainai ir jābūt pārliecinātai, ka mēs to atbalstīsim ne tikai ikdienas kaujās šajā karā, bet ilgtermiņā,” rezumēja Borels.