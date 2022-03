Foto: AP/AFP/EPA/Scanpix/LETA/LA.LV kolāža

SPECIZLAIDUMS. Bombardē televīzijas torni, krievu okupanti laupa veikalus. Jaunākais par karu Ukrainā Ieteikt







Krievijas spēki sabombardējuši Kijevas televīzijas torni

Krievijas spēki otrdien sabombardējuši Kijevas televīzijas torni galvaspilsētas centrā, pārtraucot dažu valsts telekanālu pārraidi.

#Krievija okupanti ar raketēm apšaudījuši TV centru #Kijeva #Ukraina. TV pārraides uz laiku pārtrauktas, bet atjoņosies no rezerves raidītāja. pic.twitter.com/3s2zfb7MuD — BreakingLV (@breakinglv) March 1, 2022

Šāviņš trāpījis apraides aparātu ēkai līdzās televīzijas tornim, pats tornis palicis stāvam.

Tiek solīts tuvākajā laikā pāriet uz rezerves apraidi, pavēstīja Iekšlietu ministrija, norādot, ka “kādu laiku kanāli nestrādās”.

Reģionālie telekanāli turpina strādāt ierastajā režīmā.

Kyiv right now.

The city authorities have promised to fix the damage asap and resume TV broadcasting pic.twitter.com/quEvGvx4fb — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 1, 2022

Krievi plaši izmanto diversantu grupas uzbrukumiem

Pēdējās diennakts laikā Krievijas karspēks Ukrainā veica pārgrupēšanos un turpināja gaisa uzlidojumus. Krievi plaši izmantoja diversantu grupas uzbrukumiem civilās un militārās infrastruktūras objektiem, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrija.

Ziemeļos Ukrainas armija turpina aizstāvēšanās kaujas, lai neļautu pretiniekam tuvoties Kijevai.

Čerņihivas pievārtē darbojās naktī uz otrdienu atsevišķas krievu diversantu grupas, kas ar bruņutehnikas atbalstu mēģināja ielauzties pilsētā. Šīs grupas ir iznīcinātas.

Foto: TASS/Scanpix/LETA

Arī citos virzienos ukraiņu tanku un motorizētās vienības ar aviācijas un artilērijas atbalstu naktī uz pirmdienu turpināja aizstāvēšanās kaujas ieņemtajās pozīcijās.

Otrdienas rītā tika saņemtas ziņas, ka Krievijas karaspēks no visām pusēm ielencis Hersonu, un bloķē ceļus, pa kuriem iespējams izkļūt no pilsētas.

Gandrīz nepārtraukta Mariupoles un Volnovahas apšaude

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Saskaņā ar stāvokli uz otrdienas rītu Doneckas apgabalā turpinājās gandrīz nepārtraukta Mariupoles un Volnovahas apšaude, tomēr abas pilsētas joprojām kontrolēja Ukrainas armija.

Otrdien Krievijas karaspēks mazinājis savu uzbrukuma tempu, tomēr dažos virzienos to turpina.

Iebrucējiem ir grūtības ar degvielu un munīciju, kuras krājumus nav iespējams papildināt, norāda Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Pēc uzbrukuma izgāšanās Čerņihivai un Harkivai krievi ar raķetēm apšaudījuši abu pilsētu dzīvojamos kvartālus.

Pretinieks turpina Sumu, Lebedinas un Ohtirkas aplenkumu, kā arī veic pārgrupēšanos, lai varētu turpināt uzbrukumu Kijevai.

No Bučas un Hostimeļas pienāk ziņas par krievu karavīru marodierismu.

❗️The #Russian army saw tangerines for the first time in their life pic.twitter.com/oVGzlwaIjx — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Dienvidos krievi turpina uzbrukumu Mikolajivas virzienā.

Destroyed apartment in #Vasilkov Peskov and Shoigu, is that enough for you? pic.twitter.com/HJD2QmEDSd — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022



Saskaņā ar stāvokli uz otrdienu plkst.6 Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā sasnieguši 5710 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Ukrainas armijas gūstā krituši 200 krievu karavīri.

Kopš iebrukuma sākuma 24.februārī ukraiņi notriekuši 29 krievu lidmašīnas un 29 helikopterus, kā arī iznīcinājuši 198 tankus, 846 bruņutransportierus, 77 lielgabalus, septiņas zenītartilērijas iekārtas, 24 reaktīvos daudzstobru mīnmetējus, 60 degvielas autocisternas, trīs bezpilota lidaparātus, divus kuterus un 305 automobiļus.

Tikmēr Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka pēdējās diennakts laikā notriektai vēl pieci ienaidnieka iznīcinātāji, viens helikopters un viena spārnotā raķete, kā arī iznīcinātas vairākas bruņutehnikas kolonnas un autocisternas kolonna.

Turklāt bezpilota lidaparāti “Bayraktar” iznīcinājuši vienu tanku un divus zenītraķešu kompleksus BUK.