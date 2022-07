Spilgtākie mirkļi no iepriekšējo gadu sarunu festivāla "Lampa"

TIEŠRAIDE. Sarunu festivāls "Lampa" "Reģionu skatuve" sarunas par LGBTQIA+ kopienām reģionos, drosmi un pārmaiņām







LA.lv sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju aicina šodien, 1. jūlijā no plkst. 12.00skatīties tiešraidi no sarunu festivāla LAMPA Cēsīs. Tiešraidē būs redzamas diskusijas un sarunas no piecām skatuvēm – DOTS, APGAISMO, UZZIBNSĪ, Reģionu skatuves, kā arī no Temīdas telts.

Tiešraides programma no “Reģionu skatuves”:

12.30-13.30 Diskusija “Vai es ēdu Latviju?” (tulkojums zīmju valodā)

14.00-15.00 Diskusija “Drosme. Dinamika. Pārmaiņas.”

15.30-16.30 Diskusija “Meklēju māju laukos!”

17.00-18.00 Remigrācijas diskusiju panelis “Nekur nav tik labi kā mājās” (tulkojums zīmju valodā)

18.30-19.30 Saruna “Kā būt daļai no LGBTQIA+ kopienas reģionos?”

20.00-21.30 Interaktīva diskusija “Stāsti kā instruments kopienas veidošanai” (tulkojums zīmju valodā)

22.00-23.00 Trīs sociālo uzņēmēju neVeiksmes stāsti “Gribējām glābt pasauli – nu nesanāca”.

Tiešraide no festivāla LAMPA turpināsies rītdien, 2. jūlijā. Festivāla norisei iespējams sekot līdzi arī LMT Viedtelevīzijā un internetā.