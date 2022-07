Spilgtākie mirkļi no iepriekšējo gadu sarunu festivāla "Lampa"

TIEŠRAIDE. Sarunu festivāls "Lampa" skatuves "Apgaismo" sarunas par integrāciju, vēlēšanām un sieviešu lomu starptautisku konfliktu risināšanā







LA.lv sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju aicina šodien, 1. jūlijā no plkst. 12.00skatīties tiešraidi no sarunu festivāla LAMPA Cēsīs. Tiešraidē būs redzamas diskusijas un sarunas no piecām skatuvēm – DOTS, APGAISMO, UZZIBNSĪ, Reģionu skatuves, kā arī no Temīdas telts.

Tiešraides programma no skatuves “Apgaismo”:

12.30-13.30 Diskusija “Klimatneitrāls mājoklis – kā to iespējams sasniegt?”

14.00-15.00 Paneļdiskusija “Jautā sabiedrībai – kas nepieciešams, lai Latvijas sabiedrībā norisinātos veiksmīga integrācija?”

15.30-16.30 Saruna “Mēs Latvijā. Noklusētais, pārprastais, sarežģītais.”

17.00-18.00 Diskusija “Mežā – nevis cērt un valdi, bet rūpējies un kop!”

18.30-19.30 Diskusija “Sieviešu loma starptautisku konfliktu risināšanā”(diskusija angļu valodā)

20.00-21.00 Domapmaiņa “Vēlēšanas. Kam tās ir vajadzīgas?” (tulkojums zīmju valodā)

21.30-23.00 Ārpolitikas čempionāts 2022.

Tiešraide no festivāla LAMPA turpināsies rītdien, 2. jūlijā. Festivāla norisei iespējams sekot līdzi arī LMT Viedtelevīzijā un internetā.