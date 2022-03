Krievijas bruņotie spēki ir ieņēmuši Hersonas pilsētu Ukrainas dienvidos, apstiprināja vietējās amatpersonas.

Hersona ar 290 000 iedzīvotāju ir pirmā lielpilsēta, kas kritusi Krievijas bruņoto spēku rokās, kopš Krievija 24.februārī sāka atklātu iebrukumu Ukrainā.

“Okupanti ir visās šīs pilsētas daļās un ir ļoti bīstami,” vietnē “Telegram” trešdienas vakarā paziņoja Hersonas apgabala administrācijas vadītājs Hennadijs Lahuta.

Stratēģiski svarīgā Melnās jūras piekrastes pilsēta Hersona bija nonākusi aplenkumā, kamēr Krievijas spēki turpināja uzbrukt citām Ukrainas pilsētām.

Krievijas armija ir ieņēmusi arī citu svarīgu Ukrainas ostas pilsētu Berdjansku, savukārt Mariupole “ar cieņu” ir atvairījusi uzbrukumus, sacīja Mariupoles mērs Vadims Boičenko.

Vairāk nekā 70 pasaules lieluzņēmumu ir pārtraukuši sadarbību ar Krieviju, protestējot pret tās plašo iebrukumu Ukrainā, paziņoja Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes Dezinformācijas apkarošanas centrs.

“No Krievijas “aizgājuši un aiziet: “Apple”, “Audi”, “Chevrolet”, “Cadillac”, “Coca Cola”, “Danone”, “Dell”, DHL, “Ericsson”, “Ford”, HP, “Harley Davidson”, “General Motors”, “Jaguar”, “Lenovo”, “LinkedIn”, “Maersk” (ardievu, “Ali express” un ASOS), “Nike”, “Scania”, “Porsche”, “Renault”, “OnlyFans”, AMD, “Adobe”, BMW, “Dropbox” (pēc dažām dienām), “FedEx”, “Intel”, “Mercedes”, “Nestle”,” teikts paziņojumā.

Krieviju bloķējuši uzņēmumi “Apple Pay”, “Amazon”, “Cex Io”, “Etsy”, “Facebook” (slēgti Krievijas mediju konti), “Google Pay”, “Google Maps”, “Instagram” (Krievijas propagandas bloķēšana), “Paysera”, “Samsung pay”.

Krievijas dalību dažādos pasākumos atcēluši to rīkotāji “Cannes Festival”, “Eurovision”, “Formula 1”, FIFA, MOK, “Mobile World Congress”, NHL, bet uzņēmums “Adidas” atteicies strādāt ar Krievijas futbola izlasi.

BBC, “Cinema 4D”, “Disney”, “Netflix”, “Sony”, “Pornhub” ir pārtraukuši raidīšanu Krievijā vai kļuvuši nepieejami šajā valstī, bet starptautiskās maksājumu sistēmas “Mastercard” un “PayPal” ieviesušas ierobežojumus.

Kopš Krievijas uzbrukuma sākuma pagājušajā ceturtdienā Ukrainu pametuši vairāk nekā miljons cilvēku, trešdien paziņojis ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos Filipo Grandi.



Grandi tviterī norādīja, ka septiņu dienu laikā no Ukrainas uz kaimiņvalstīm devušies vairāk nekā miljons bēgļu.

Aptuveni pusi no Ukrainas bēgļiem ir uzņēmusi Polija.

