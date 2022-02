Foto: ekrānuzņēmums/NekāPersonīga, kolāža: LA.LV

Tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs un notāre Inga Muciņa tiek turēti aizdomās arī par invalīda Sergeja Matmusajeva apkrāpšanu un izlikšanu no vienīgā mājokļa, vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.

Veinbergam un Muciņai izmanība tika pievērsta pirms aptuveni gada, kad atklājās līdzīgs gadījums ar vientuļu pensionāri Eleonoru Ļaksu, kuru neliela parāda dēļ tiesu izpildītājs atstāja gan bez dzīvokļa, gan naudas. Tagad lieta pret abiem nonākusi tiesā, savukārt apkrāptā pensionāre jau mirusi.

Kā vēsta raidījums, tikai mēnesi pēc Ļaksas apkrāpšanas pēc tās pašas shēmas tika apkrāpts arī 60 gadus vecais Matmusajevs, kurš bijis bezpalīdzīgā stāvoklī un nevarējis sevi aizsargāt. Pēc viņa meitas stāstītā, Matmusajevam bijušas “garīgās problēmas, viņam tā kā nav sasaistes ar mūsu pasauli”.

Matmusajeva vienīgais ienākums bijusi invaliditātes pensija. Viņam uzkrājies 8540 eiro parāds “Rīgas namu pārvaldniekam”. Matmusajeva parāda piedziņas lieta nonāca pie tiesu izpildītāja Veinberga.

2019.gada vasarā Veinbergs vērsies tiesā un Matmusajeva dzīvoklis izsolē pārdots par 56 298 eiro. Pēc norēķināšanās ar “Rīgas namu pārvaldnieku” un savas daļas paņemšanas, tiesu izpildītājam bija jāsamaksā Matmusajevam atlikušie 39 768 eiro, taču Matmusajevs šo naudu tā arī neredzēja, jo šo naudu Veinbergs aizskaitīja pilnīgi svešiem cilvēkiem. Nauda izkrāpta ar viltota vekseļa palīdzību.

Pēc izlikšanas no mājām apjukušais vīrietis sēdējis uz kāpnēm, centies iekļūt atpakaļ savās mājās, līdz kļuvis par bezpajumtnieku bez jebkādiem iztikas līdzekļiem. Meita viņu atradusi bezpajumtnieku patversmē un pēc tam iekārtojusi pansionātā.

Abas krāpšanas epizodes ir apvienotas vienā lietā, kurās līdz ar Veinbergu un Muciņu apsūdzēti nekur nestrādājošie Aleksandrs Sidorenko, Kristina Lucenko un viņas dzīvesbiedrs Vladimirs Osnačs.

Sidorenko bijis tas, kas informēja par iespēju nopelnīt un nodeva jau sastādītus dokumentus ar viltotiem Ļaksas un Matmusajeva parakstiem. Vekseļos bija rakstīts, ka abi vecie cilvēki it kā aizņemas no Osnača un Lucenko naudu, kas palikusi pāri no dzīvokļa pārdošanas un atrodas tiesu izpildītāja kontā. Jau pēc pāris nedēļām Lucenko un Osnačs ieradās pie notāres Muciņas, lai viņa apstiprina, ka parāds nav atdots.

Muciņa un Veinbergs viņiem izvirzītās apsūdzības noliedz. Tiesa lietu plāno turpināt skatīt 21.martā.

Šonedēļ tiesas zālē izskanējusi informācija, ka policija sākusi izmeklēšanu vēl par vairākiem vekseļiem, kuri saistīti ar notāri Muciņu, tāpēc nav izslēgts, ka šī nebūs pēdējā apsūdzība šai notārei, atzīmē raidījums.