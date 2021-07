Foto: ekrānuzņēmums/NekāPersonīga, kolāža: LA.LV

Mirusi sirmgalve, kuras apkrāpšanā vaino tiesu izpildītāju un notāri Ieteikt







Aizvadītajā nedēļas nogalē mūžībā devusies sirmgalve Eleonora Ļaksa, kurai bija cietušās statuss krimināllietā pret tiesu izpildītāju Rolandu Veinbergu un notāri Ingu Muciņu, noskaidroja aģentūra LETA.

Krimināllietu pret tiesu izpildītāju Rolandu Veinbergu, notāri Ingu Muciņu un vēl trīs privātpersonām par organizētā grupā izdarītu krāpšanu lielā apmērā Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa sāks izskatīt 10.septembrī.

Veinbergs apsūdzēts pēc Krimināllikuma panta par krāpšanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Notāre Inga Muciņa apsūdzēta par dienesta viltojumu un krāpšanu.

Tāpat lietā pēc Krimināllikuma panta par krāpšanu apsūdzēts Aleksandrs Sidorenko, Vladimirs Osnačs un Kristina Lucenko.

Prokuratūra paziņojumā presei rakstīja, ka 2021.gada janvārī Valsts policijā tika sākts kriminālprocess par iespējamu krāpšanu lielā apmērā, izmantojot viltotu vienkāršo vekseli un vēršot bezstrīdu vekseļa piespiedu izpildi piedziņas lietā uz 1932.gadā dzimušas sievietes naudas līdzekļiem 28 000 eiro apmērā, kas palika no nekustamā īpašuma atsavināšanas izsolē.

Tāpat izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka līdzīgā veidā personas izrīkojušās ar kādu 1964.gadā dzimušu personu, izkrāpjot no viņas vairāk nekā 39 000 eiro.

Februārī tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) no amata atstādinājis zvērinātu tiesu izpildītāju Veinbergu pēc tam, kad saņemta informācija no Valsts policijas. Tāpat Bordāns aprīlī ir atstādinājis no amata notāri Muciņu.

Bordāns iepriekš vēstīja, ka esot rosinājis visaptverošu pārbaudi, lai vērtētu visu iesaistīto amatpersonu atbildību – gan tiesu izpildītāja, gan notāres rīcību.

Tāpat viņš apgalvoja, ka ministrija sadarbojas ar iesniedzējas pārstāvēm, lai operatīvi risinātu jautājumu par zaudētā īpašuma un naudas atgūšanu.

Iepriekš TV3 raidījums “Nekā personīga” ziņoja, ka pirms astoņiem gadiem seniorei Eleonorai Ļaksai radušās pirmās saistības pret “Rīgas namu pārvaldnieku” (RNP), taču tās izdevies nokārtot.

Pēdējos gados pasliktinoties veselībai, viņai radušās pārvietošanās grūtības un vientuļā sirmgalve arvien retāk izgājusi no mājām un aizmirsusi regulāri apmaksāt komunālos rēķinus. RNP par parādiem pirms diviem gadiem vērsusies tiesā.

Parāda summa kopumā bijusi nedaudz virs 1000 eiro. Spriedums bijis par labu RNP, un sprieduma izpilde nonākusi pie zvērināta tiesu izpildītāja Veinberga.

Lai gan viņam bija tiesības pārbaudīt parādnieces kontu, kurā piedziņas brīdī bija ap 8000 eiro, tiesu izpildītājs nenoņēma naudu no konta, bet izlika izsolē sirmgalves vienīgo mājokli.

Pensionāres dzīvokli pārdeva publiskā izsolē par 30 700 eiro.

Sedzot Ļaksas parādu pret RNP, atlikušo summu tiesu izpildītājam vajadzēja aizskaitīt uz pensionāres kontu, taču tā nenotika, vēstīja raidījums.

Attāla radiniece – māsas mazmeita, uzkopjot pensionāres dzīvokli, atradusi vairākus dokumentus, tostarp vekseli.

Tajā rakstīts, ka aprīlī, divus mēnešus pēc izsoles apstiprināšanas tiesā, pensionāre no kādas 30 gadus vecas Kristinas Lucenko aizņēmusies 28 000 eiro.

Summu ir identiska tai, kas palika pāri no dzīvokļa pārdošanas, un ko tiesu izpildītājam vajadzēja pārskaitīt pensionārei, norāda “Nekā personīga”

Vekselis it kā izdots Imantā, laikā, kad sirmgalve vairs viena nevarēja iziet no mājas.

Kā norāda raidījums, bez smalkām paraksta ekspertīzēm var redzēt, ka uz vekseļa nav parakstījusies Ļaksa, bet viņas parakstu kāds nemākulīgi centies atdarināt.

Luceno jau divas nedēļas pēc it kā vekseļa izdošanas pieprasījusi naudu atdot, vēršoties pie notāres Muciņas un tad tiesā. Lieta atkal nonākusi pie tiesu izpildītāja Veinberga.

Neviena no amatpersonām neesot pārbaudījusi, vai vekselis nav viltots, un 28 000 eiro Veinbergs jau pārskaitījis uz Lucenko kontu Lielbritānijā, vēstīja raidījums.

Ļaksas pārstāve raidījumam norādīja, ka zvērināta notāra rīcība ir diezgan aizdomīga, jo viņš apzināti aizturējis izmaksu uz parādnieces kontu un, izmantojot Lucenko ne Latvijā reģistrēto kontu, līdzekļi aizskaitīti trešajai personai.

Rezultātā dažu mēnešu laikā sirmgalve palikusi ne tikai bez dzīvokļa, bet arī bez naudas, par kuru varētu iegādāties citu mitekli vai segt vismaz pansionāta izmaksas, akcentēja “Nekā personīga”.