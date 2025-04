Foto: Ekrānuzņēmumi no Facebook/U.S. Army Europe and Africa

Kā vēsta Lietuvas mediji, saskaņā ar ASV armijas 3. kājnieku divīzijas informāciju karavīri bija gados jauni.

25 gadus vecais Edvīns Franko no Kalifornijas, 21 gadu vecais Dante Taitano no Guamas un 25 gadus vecais Hosē Duenezs no Ilinoisas gāja bojā mācību laikā Pabrades poligonā. Pēdējam no viņiem 8. aprīlī būtu apritējuši 26 gadi.

Visi trīs tika atrasti pirmdien, bet ceturtā karavīra līķis tika atrasts otrdien. Viņa identitāte oficiāli vēl nav atklāta.

“Šis zaudējums ir vienkārši postošs,” sociālajā tīklā Facebook citēts 3. kājnieku divīzijas komandieris ģenerālmajors Kristofers Norijs (Christopher Norrie): “Šie vīrieši bija godājami Marnas divīzijas dalībnieki. Šajā neticami grūtajā brīdī mēs apskaujam mūsu karavīru ģimenes un tuviniekus.”

ASV spēki Eiropā un Āfrikā pateicās Lietuvai par glābšanas operāciju.

“Mēs nekad nespēsim atmaksāt šo parādu Lietuvas tautai un cilvēkiem. Paldies. No mums visiem. Par mūsu karavīru nogādāšanu mājās,” teikts ASV armijas ziņojumā sociālajā tīklā Facebook.

Kā jau LA.LV iepriekš ziņoja, ceturtā ASV armijas kareivja mirstīgās atliekas tika atrastas purvā 1. aprīlī, kamēr pārējos trīs karavīrus atrada 31.martā iekšā bruņutransportierī.