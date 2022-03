“Tikai ieņemot šīs divas pilsētas, krievi dosies uz Kijevu,” Rajevs izskaidro armijas plānus Ieteikt







Ko mēs varam sagaidīt tuvākajā laikā un kāds ir krievu plāns?

“Uz doto brīdi viņu galvenais plāns ir ar diviem triecieniem no dienvidiem un ziemeļiem paņemt aplenkumā to ukraiņu karaspēka grupu pie Doņeckas un Luhanskas, kā arī to, kas aizstāv Mariupoli, lai viņi visi nokļūtu katlā un viņi varētu viņus iznīcināt,” TV24 Speciālizlaidumā stāsta Nacionālo bruņoto spēku rezerves pulkvedis Igors Rajevs.

Viņš skaidro, ka tas ir krievu armijas uzdevums numur viens.

Ja viņi pabeigs šo uzdevumu, tālāk būs mērķis ieņemt Mikolajivu un iet uz Odesu.

Ja viņi veiksmīgi tiks galā ar visiem šiem uzdevumiem, tad nākamais uzdevums būs savilkt spēkus ap Kijevu.

Kāpēc tas var notikt tikai šādā secībā? Tāpēc, ka šobrīd viņiem fiziski nav spēku, lai viņi varētu uzbrukt Kijevai un veiksmīgi to pilsētu ieņemt.

“Plāns ir pārgalvīgs un ambiciozs. Plāns bija balstīts uz domas, ka ukraiņu armija sabruks ļoti ātri un ukraiņu pilsoņi sagaidīs ar ziediem,” viņš mazliet ironizē.

Krievi noteikti pārrēķinājās ar saviem spēkiem un nenovērtējuši ukraiņu armiju.

Kā šajā brīdī būtu pareizi rīkoties ukraiņu armijai?

Pirmais – izglābt savus spēkus no iznīcināšanas. Pastāv divas iespējas.

“Viņi var dot prettriecienu uzbrūkošajiem krievu spēkiem, jo tas ir ļoti liels attālums, flangi šīm vienībām ir atvērti, un arī apgāde uz tādām distancēm ir ļoti apgrūtināta,” Rajevs teic.

Otrs variants – visiem kopā atkāpties un izveidot aizsardzības līniju gar Dņepras upi. Tur viņi varot turēties ļoti ilgi.