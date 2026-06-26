“Tirgo poļu zemenes par 10 eiro kilogramā!” Sieviete, iespējams, atmasko meļus Centrāltirgū 0
Ir vasara un tiem, kuriem sava dārziņa nav, piemēram, daļai rīdzinieku vieta, kur tik pie vietējām zemenēm noteikti ir Centrāltirgus. Bet varbūt tomēr ne…
Kāda rīdziniece publiski atklājusi, ka visdrīzāk Centrāltirgū pieķērusi vairākus it kā Latvijas zemeņu pārdevējus, kuri nespēj pateikt, no kurienes zemenes atvestas, kas liek domāt, ka tās visdrīzāk ir importa.
“Vai Centrāltirgū vispār ir iespējams iegādāties Latvijas zemenes? Piegājām pie trim pārdevējiem, kam it kā Latvijas zemenes. Kad jautāju, no kurienes, visi kā viens – Talsiem. Kad jautāju saimniecības nosaukumu, visi kā viens izliekas nedzirdam, nesaprotam vai vnk pievēršas nākamajam pircējam. Interesanti, vai tas vispār tiek kontrolēts? Vai tirgo poļu zemenes par 9/10 eiro kilogramā un bēdu nezini?” viņa raksta.