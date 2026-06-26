“Es nevaru nopirkt recepšu zāles!” Pircēja stāsta, ka stundām jāgaida aptiekā un brīdina citus, kuri vēlas iegādāties medikamentus 0
E-veselība kļuvis teju par aizliegto vārdu Latvijā – viena ķibele pēc otras, tad sistēma darbojas, tad atkal kaut kādas problēmas. Šodien kāda sieviete devusies uz aptieku un noskaidrojusi, ka nespēj iegādāties zāles, jo…e-veselības sistēma nestrādā.
“Šobrīd E-veselības portāls nedarbojas visā valstī, līdz ar to aptiekā nav iespējams nopirkt recepšu preparātus, “lieliski”! p.s speciāli braucot uz aptieku pēc preparātiem jāgaida un jādomā, cik gan ilgi portāls nedarbosies un kad būs iespējams nopirkt zāles,” sieviete publiski raksta.
E-veselības pārstāvji apstiprina, ka šobrīd ir konstatēti traucējumi.
“Šobrīd ir konstatēti globāli tehniskie traucējumi E-veselības sistēmas pamatdarbībā, kas ietekmē E-veselības portāla (eveseliba.gov.lv) darbību. Speciālisti ir apzinājuši kļūdas cēloni, un šobrīd tiek veikti intensīvi darbi, lai atjaunotu sistēmas darbību. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un pateicamies par sapratni!”