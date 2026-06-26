“Autobusa šoferis sāka uz viņu kliegt: “Kas tā par sū*ainu valodu!”” Sieviete sašutusi par notiekošo autobusā uz Ventspili 0
Sociālajos tīklos plašu sašutumu izraisījis kādas pasažieres aprakstīts gadījums starppilsētu autobusā maršrutā Rīga–Ventspils. Sieviete apgalvo, ka brauciena laikā autobusa šoferis rupji izturējies pret ārzemju jaunieti, kurš runājis angļu valodā, kā arī vēlāk pārdevis vairāk biļešu, nekā autobusā bijis sēdvietu.
“Vai jums arī ir bijusi negatīva pieredze sabiedriskajā transportā?” jautā ieraksta autore, aprakstot notikušo.
Pēc viņas teiktā, autobusā iekāpis ārzemnieks — “ļoti pieklājīgs jaunietis”, kurš runājis angliski. Taču šoferis uz viņu esot sācis kliegt un rupji komentēt valodu, kurā pasažieris runā.
Autore raksta, ka šoferis piecēlies no krēsla un sācis prasīt pārējiem pasažieriem, lai kāds iztulko, ko jaunietis saka. Pēc sievietes teiktā, situācija ar to nebeidzās — vēlāk šoferis pārdevis divas biļetes par daudz un licis ārzemju jaunietim sēdēt uz grīdas pie durvju trepēm.
“Puisis trīs stundas sēdēja uz durvju trepēm! Normāli?” sašutusi raksta pasažiere.
Komentāros cilvēki reaģējuši asi. Daudzi atzīst, ka šādu situāciju grūti pat iztēloties. “Ko es tikko izlasīju?” jautā kāds komentētājs. Citi norāda, ka, ja aprakstītais ir patiess, šāda attieksme pret pasažieri nav pieņemama.
“Nav normāli! Vajag ziņot noteikti! Tā nav sabiedrības norma!” raksta kāda sieviete, piebilstot, ka pati būtu mēģinājusi palīdzēt jaunietim.
Ieraksta autore vēlāk precizē, ka viņa un vēl divi pasažieri tiešām palīdzējuši tulkot, taču lielākā daļa autobusā sēdējusi šokā un neesot iesaistījusies.
“Lielākā daļa bija šokā. Es, viena dāma un vīrietis palīdzējām tulkot. Pārējie ar ieplestām acīm skatījās,” viņa raksta komentāros.
Vairāki komentētāji pievērsa uzmanību arī tam, ka autobusos parasti ir kameras, tādēļ situācijai vajadzētu būt pārbaudāmai. “Neesi naiva. Visos busos ir kameras. Un neviens šoferis pat vissūdīgākajā dienā tā nedarītu,” skeptiski raksta kāds komentētājs.
Citi gan atbild, ka maršrutā ar konkrēto šoferi jau iepriekš esot bijušas sūdzības. Ieraksta autore apgalvo, ka uzņēmums par šo vadītāju sūdzības esot saņēmis, taču nekas nemainoties.
“Firma saņēmusi daudz sūdzību par viņu, taču nerīkojas,” viņa raksta.
Daļa cilvēku komentāros uzsvēra, ka šādos gadījumos nevajadzētu aprobežoties tikai ar ierakstu sociālajos tīklos — būtu jāvēršas pie pārvadātāja, jānorāda datums, maršruts, reisa laiks un jālūdz pārbaudīt videoierakstus. Ja pasažierim tiešām bija jābrauc uz grīdas vai pakāpieniem, tas rada jautājumus arī par drošību.
“Bet, ja tik nervozs šoferis, tad arī nedroši, ka tāds vada autobusu,” norāda kāds komentētājs.
Citi savukārt šaubās par stāsta patiesumu. “Izklausās pēc fantāzijām,” raksta kāds sociālo tīklu lietotājs. Uz to autore atbild, ka gadījums neesot izdomāts, turklāt par šoferi jau esot lasītas negatīvas atsauksmes.
Komentāros izskan arī dažādi personiski stāsti par nepatīkamu pieredzi sabiedriskajā transportā. Kāds min, ka Rīgā viņu kāds vīrietis gandrīz nogāzis no kājām, cenšoties tikt pie durvīm. Citi piemin “kolorītus personāžus” pie stūres dažādos maršrutos vai nepatīkamas situācijas pilsētas sabiedriskajā transportā.
Tomēr konkrētajā gadījumā centrālais jautājums paliek viens — vai autobusā tiešām tika pārpārdotas biļetes un vai pasažierim nācās stundām sēdēt uz grīdas pie durvīm. Ja tas apstiprinātos, runa būtu ne tikai par nepieklājīgu attieksmi, bet arī par pasažieru drošību.
Sociālo tīklu lietotāji aicina situāciju pārbaudīt un neļaut tai pazust komentāru straumē. Jo, kā norāda kāda komentētāja, rupjība pret pasažieri nav “slikts garastāvoklis pēc svētkiem” — tā ir attieksme, par kuru pakalpojuma sniedzējam jāuzņemas atbildība.