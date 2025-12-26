Top franču komēdija “Ak, šis nevainīgais blefs!” 0
Sākot ar janvāri, Latvijas skatītāji varēs izbaudīt asprātīgu un dinamiski iestudētu komēdiju “Ak, šis nevainīgais blefs!”, kura tapusi pēc franču dramaturga Kloda Manjē lugas “Blēzs” motīviem (režisors – Herberts Laukšteins) . Pirmizrāde notiks 17. janvārī Ādažu Kultūras centrā, pēc tam izrādi varēs noskatīties Jelgavā, Ogrē un Rīgā, VEF Kultūras pilī.
Lugas centrā ir daudzsološs gleznotājs Blēzs (šī loma uzticēta aktierim Jurijam Djakonovam), taču, lai nopirktu audeklu, krāsas un otas, viņš tirgo slotas. Toties viņam ir apsviedīga draudzene. Viņa pazīst “pareizos cilvēkus”, kuri vienmēr bijuši īstajā laikā un īstajā vietā. Pieticīgs, pietiekami nevainīgs un līdz šim neievērots jauneklis pēkšņi nonāk pasaulē, kur viņu sāk ievilkt attiecību statusu spēlē. Katram šeit ir savs plāns, savi aizspriedumi un vēlme kādu mānīt, apburt vai pārliecināt. Jo dziļāk Blēzs tiek ierauts šajos attiecību tīklos, jo absurdāks kļūst viss notiekošais. Taču pavisam negaidot šeit ierodas meitene no provinces…
“Šo lugu izvēlējos tāpēc, ka tā ir nevainojami uzrakstīta dramaturģija. To dažādos laikos izspēlējuši teātra grandi Luijs de Finess, Burvils un citi –, un ne velti. “Blēzs” ir gan komiski spilgts, gan cilvēcīgi patiesīgs stāsts. Galvenās lomas atveidotājs Jurijs Djakonovs ir dzimis, lai nospēlētu gleznotāju un grāfu Blēzu de Ambrijē, vai varbūt luga ir uzrakstīta viņam. Skatītāji redzēs sīko blefošanu ceļā uz “laimi”, bet pāri visam – patiesu un tīru mīlestību,” stāsta izrādes režisors Herberts Laukšteins.
Savukārt Blēza atveidotājs Jurijs Djakonovs uzsver komēdijas vajadzību laikā, kad pasaule ārā ir auksta un tumša: “Pirmkārt, šī izrāde ir komēdija – žanrs, kas mūsdienu teātra ainavā kļūst par izmirstošu dinozauru, taču skatītājiem joprojām ļoti vajadzīgs. Izrāde “Ak, šis nevainīgais blefs” reprezentē dažādus komēdijas žanrus – situatīvu, verbālu, fizisku utt., tādējādi radot dzīvu un dinamisku teātra pieredzi. Mums ir lielisks aktieru sastāvs – gan asprātīgi un harizmātiski aktieri ar nopietnu pieredzi, gan arī pavisam jaunas un simpātiskas sejas, kas skatītājiem vēl tikai gatavojas pierādīt, ka viņus ir vērts redzēt uz Latvijas skatuves arī turpmāk. No savas puses jūtu ļoti lielu atbildību un uztveru to ar visu nopietnību, lai skatītājs tiek izklaidēts, sasmīdināts, kā arī, lai izrāde saglabā cilvēcību un jēgu. Lai tas nepaliek tukši pavadīts vakars.”
Lomās: Jurijs Djakonovs, Sandija Dovgāne, Anna Nele Āboliņa, Velta Birze, Lelde Dreimane, Jānis Jarāns, Ilze Pukinska, Ilze Liepa, Linda Kalniņa, Inga Krasovska. Iestudējumam scenogrāfiju veido Aurika Feldmane, kostīmus – Gatis Timofejevs, horeogrāfiju – Inga Krasovska, bet gaismu partitūru – Mārtiņš Feldmanis.
Izrādi “Ak, šis nevainīgais blefs!” varēs noskatīties:
17.janvārī plkst.19 Ādažu Kultūras centrā (PIRMIZRĀDE!)
18.janvārī plkst.16 Jelgavas Kultūras namā
26.februārī plkst.19 Ogres Kultūras centrā
14.martā plkst.19 VEF Kultūras pilī Rīgā
Biļetes var iegādāties «Biļešu Paradīzes» tīklā.