Kāpēc jūs maksājat tik daudz par elektrību? 5 slēptie “enerģijas rijēji” jūsu mājās 0
Elektrības rēķins bieži vien atgādina loteriju – vienu mēnesi summa šķiet pieņemama, nākamo tā jau liek saraukt pieri. Lai gan būtiskas izmaiņas patēriņā prasa paradumu maiņu, daļu izmaksu iespējams samazināt pavisam vienkārši jeb pievēršot uzmanību ierīcēm, kas nemanāmi patērē vairāk enerģijas, nekā šķiet.
Kā norāda “Real Simple”, daudzi ikdienas priekšmeti palielina rēķinu nemanāmi. Lūk, pieci izplatīti vaininieki un ko ar tiem darīt.