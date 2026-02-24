ES gatavo Orbānam reālu pļauku. Ungārijai būs jāatvadās no kā sev tik dārga un pierasta 5
Eiropas Komisija 15. aprīlī, trīs dienas pēc Ungārijas parlamenta vēlēšanām, iesniegs likumdošanas priekšlikumu par pakāpenisku Krievijas naftas importa aizliegumu, tā ziņo aģentūra Reuters.
Pēc ES enerģētikas komisāra Dena Jorgensena teiktā,
Vienlaikus Reuters žurnālisti vērš uzmanību uz to, ka 2025. gada ceturtajā ceturksnī Eiropas Savienība importēja 1% no kopējā naftas piegādes apjoma no Krievijas.
Publikācijā atgādināts, ka ES jau ir noteikusi sankcijas pret Krievijas naftas importu, kas tiek transportēts pa jūru. Tagad bloks vēlas likumdošanā nostiprināt “pilnīgu Krievijas naftas importa pārtraukšanu, kas paliks spēkā pat tad, ja miera līgums Ukrainā novedīs pie ES sankciju atcelšanas”.
Kā ziņo žurnālistu avoti, Eiropas Komisijas priekšlikums aizliegt Krievijas naftas importu tiks izskatīts pēc Ungārijas parlamenta vēlēšanām, lai šī tēma nekļūtu par būtisku faktoru vēlēšanu kampaņā. Reuters atgādina, ka
Tiek sagaidīts, ka Eiropas Savienība apies jebkādus Ungārijas un Slovākijas mēģinājumus bloķēt plānoto Krievijas naftas importa aizliegumu, izmantojot likumu, ko var apstiprināt ar kvalificētu dalībvalstu balsu vairākumu.
Atgādinām, ka Eiropadome 26. janvārī pieņēma lēmumu par Krievijas gāzes importa pastāvīgu aizliegumu no 2027. gada rudens.
Bloks arī pakāpeniski samazina Krievijas naftas importu. 2025. gada septembrī Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena ierosināja noteikt īpašu tarifu no Krievijas importētajai naftai, lai veicinātu atteikšanos no Maskavas “melnā zelta”.
Tomēr Eiropas Savienība nesen uz laiku atļāva Ungārijai saņemt Krievijas naftu, apejot ES sankcijas, kas tika noteiktas saistībā ar naftas cauruļvada “Družba” bojājumiem Krievijas uzbrukumā. Tomēr Budapešta vienalga zaudēs iespēju importēt Krievijas naftu.
Slovākija aptur elektroenerģijas eksportu uz Ukrainu
Slovākijas premjerministrs Roberts Fico pirmdien paziņojis, ka Slovākija aptur ārkārtas elektroenerģijas eksportu uz Ukrainu.
Fico sociālajā tīklā “Facebook” publiskotā video paziņoja, ka viņš iepriekš lūdzis Kijivu noorganizēt steidzamu telefonsarunu ar prezidentu Volodimiru Zelenski, lai apspriestu jautājumu par cauruļvadu “Družba”, bet tas neesot bijis iespējams Zelenska aizņemtības dēļ. Kijiva paziņojusi, ka
“No šodienas ir spēkā šāds noteikums – ja Ukrainas puse lūgs Slovākijai palīdzību Ukrainas elektrotīkla stabilizēšanā, tā šādu palīdzību nesaņems,” paziņoja Fico.
“Ja Ukrainas puse turpinās kaitēt Slovākijas interesēm stratēģisko izejvielu piegāžu jomā, Slovākijas valdība pārskatīs arī savu iepriekšējo konstruktīvo nostāju attiecībā uz Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai (ES) un sagatavos turpmākus pasākumus,” pavēstīja Slovākijas premjers.
Ukraina skaidro, ka 27. janvārī Krievijas triecienu rezultātā cauruļvads
Ungārija un Slovākija apsūdz Ukrainu par vilcināšanos veikt cauruļvada remontdarbus un atsākt piegādes. Abas valstis pagājušajā nedēļā apturēja dīzeļdegvielas piegādes Ukrainai saistībā ar Krievijas naftas piegāžu traucējumiem.
Ungārija arī ir draudējusi pārtraukt elektroenerģijas un gāzes eksportu uz Ukrainu, kā arī