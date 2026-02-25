Gripas izplatība Latvijā joprojām augsta – divās Latvijas pilsētās saslimušo skaits ir īpaši liels 0
Latvijā joprojām saglabājas augsta gripas izplatība, un atsevišķās pilsētās saslimstība pārsniedz pat 700 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju. Lai gan kopējie rādītāji nedaudz samazinājušies, mediķi brīdina – risks joprojām ir augsts, īpaši bērniem un senioriem.
Visaugstākā gripas saslimstības intensitāte reģistrēta Jelgavā un Rēzeknē, kur tā pārsniedza 700 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) gripas monitoringa dati.
Monitoringā iekļautajās 43 ģimenes ārstu praksēs astotajā nedēļā reģistrēti 174 gripas gadījumi jeb vidēji 250,6 gripas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir nedaudz mazāk nekā septītajā nedēļā kad tika reģistrēti 193 gripas gadījumi jeb 291,9 uz 100 000 iedzīvotāju.
Tāpat kā iepriekšējās sezonās augstāka saslimstība saglabājas bērniem līdz 14 gadu vecumam. Aizvadītajā nedēļā saslimstība samazinājās visās vecuma grupās, izņemot 65+ vecuma grupu.
Pagājušajā nedēļā saņemti arī seši paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju.
Kopš sezonas sākuma kopā reģistrēti 28 nāves gadījumi. Lielākā daļa no mirušajiem bija vecumā virs 80 gadiem. Visi pacienti bijuši ar hroniskām blakus slimībām un lielākā daļa nebija vakcinēti pret gripu.
Citu akūtu elpceļu infekciju (AEI) izplatība kopumā saglabājusies iepriekšējās nedēļas līmenī – 1611,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pneimoniju gadījumos reģistrēti 73,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pneimonijas biežāk konstatētas bērniem vecuma grupā 0-4 gadi.
Kopš janvāra beigām turpina pieaugt respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) izplatība. No 2026. gada ceturtās nedēļas RSV pozitīvo testu īpatsvars pieaug arī Latvijas slimnīcās testētajiem pacientiem. 2026. gada astotajā nedēļā tika izmeklēti 167 stacionētie pacienti, RSV infekcija apstiprināta 46 pacientiem jeb 27,5%.
Stacionārajās ārstniecības iestādēs astotajā nedēļā uzņemti 278 pacienti ar smagu akūtu respiratoru infekciju, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad tika uzņemti 268 pacienti.
Covid-19 pozitīvo testu īpatsvars bija 7,5% pret 5,1% iepriekšējā nedēļā. Slimnīcās uzņemti 47 pacienti ar Covid-19 infekciju, un reģistrēti septiņi nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju.