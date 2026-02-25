VIDEO. 100 000 eiro “par galvu” – likvidēta Putina slepkavu-panikas sējēju brigāde. Tās misija Ukrainā bija plānota grandioza 0
Ukrainas drošības dienesti paziņojuši par Krievijas pasūtījuma slepkavu grupas aizturēšanu, kas, kā apgalvo Kijiva, plānojusi augsta līmeņa atentātus pret sabiedrībā zināmām personām, militārās izlūkošanas amatpersonām un žurnālistiem. Operācija ar nosaukumu “Enigma 2.0” noslēgusies ar vairākiem arestiem Ukrainā un Moldovā, par to vēstīts DailyMail.
Saskaņā ar Ukrainas Drošības dienesta SBU sniegto informāciju aizturēti desmit cilvēki – septiņi Ukrainā un trīs Moldovā, tostarp iespējamais grupas organizators. Izmeklētāji apgalvo, ka aizdomās turētajiem par katru slepkavību solīts pat līdz 100 000 eiro, atkarībā no mērķa “nozīmīguma”.
Putin ‘hit squad plotting to kill public figures and senior military figures for £75,000 a head’ is dramatically seized in Ukraine pic.twitter.com/1MUTPHmRHK
— G R I F T Y (@GriftReport) February 20, 2026
Ukrainas amatpersonas uzsver, ka
Aizturēšanas notikušas operācijas laikā, kuras gaitā drošības spēki ieņēmuši vairākus īres dzīvokļus dažādos reģionos. Publicētajos kadros redzams, kā specvienība ielaužas dzīvoklī pa logu, lai aizturētu vienu no aizdomās turētajiem, kurš atradies Moldovā.
Par šūniņas vadītāju tiek dēvēts 34 gadus vecs Moldovas pilsonis ar iepriekšēju sodāmību. Izmeklētāji uzskata, ka
Grupas dalībnieki esot sadalīti novērošanas un izpildītāju komandās. Kā iespējamās slepkavību metodes minētas šaušana no tuva attāluma un automašīnu spridzināšana. Mērķu sarakstā bijušas Ukrainas publiskas personas, militārās izlūkošanas virsnieki, stratēģiska uzņēmuma vadītājs, Kijivas Ārzemju leģiona kaujinieki, kā arī vadoši žurnālisti.
Saskaņā ar izmeklēšanas datiem
un apmetušies īrētos īpašumos. Lai vāktu informāciju par potenciālajiem mērķiem, viņi uzdevušies par piegādes dienestu kurjeriem, fotografējuši un filmējuši objektus, atzīmējuši to atrašanās vietas kartēs un ziņojuši koordinējošajai personai.
Operācijas laikā konfiscēti mobilie tālruņi, datoriekārtas, ieroči, munīcija un sprāgstvielas. Tiek ziņots, ka atrasta arī sarakste ar Krievijas kuratoriem, kas, pēc Ukrainas drošības dienesta teiktā, apstiprina noziedzīgo darbību koordinēšanu.
Finansējums sagatavošanās darbiem esot saņemts, izmantojot kriptovalūtas makus un ārvalstu finanšu iestāžu banku kartes.
Ukrainas drošības iestādes uzskata, ka
Pret aizturētajiem ierosinātas krimināllietas par pasūtījuma slepkavības sagatavošanu un nelikumīgu apiešanos ar ieročiem, munīciju un sprāgstvielām.
Ukraine’s SBU and police with Moldovan partners busted a Russian hit squad planning assassinations of journalists, military officers and public figures. Agents were split into surveillance and kill teams. Russia offered up to $100,000 per target. pic.twitter.com/NLFQaXdOrY
— WarTranslated (@wartranslated) February 20, 2026