Ekrānšāviņš no X

VIDEO. 100 000 eiro “par galvu” – likvidēta Putina slepkavu-panikas sējēju brigāde. Tās misija Ukrainā bija plānota grandioza 0

LA.LV
17:01, 25. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas drošības dienesti paziņojuši par Krievijas pasūtījuma slepkavu grupas aizturēšanu, kas, kā apgalvo Kijiva, plānojusi augsta līmeņa atentātus pret sabiedrībā zināmām personām, militārās izlūkošanas amatpersonām un žurnālistiem. Operācija ar nosaukumu “Enigma 2.0” noslēgusies ar vairākiem arestiem Ukrainā un Moldovā, par to vēstīts DailyMail.

Bites jūk prātā saules paneļu dēļ – 4 gadi līdz vispārējai ekokatastrofai? Zinātnieki ir bažās 68
Veselam
Saņemies un ēd! Šis ir viens no veselībai vērtīgākajiem subproduktiem
“Mamma ir mirusi, mājās atstājot arī vairākus vecākos bērnus…” Jūrmalā dzemdībās mirušās sievietes paziņa asi kritizē sistēmu
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar Ukrainas Drošības dienesta SBU sniegto informāciju aizturēti desmit cilvēki – septiņi Ukrainā un trīs Moldovā, tostarp iespējamais grupas organizators. Izmeklētāji apgalvo, ka aizdomās turētajiem par katru slepkavību solīts pat līdz 100 000 eiro, atkarībā no mērķa “nozīmīguma”.

Ukrainas amatpersonas uzsver, ka

CITI ŠOBRĪD LASA
Mūžībā aizsaukts izcilais diriģents Imants Resnis
TV24
Eksperti: Ir jāmaina domāšana – mājas jārenovē drošības nevis siltināšanas dēļ
VIDEO. “Mēs vēlamies sabiedrību nomierināt,” VID reaģē uz iedzīvotāju satraukumu par jauno lietotni
grupa darbojās Krievijas specdienestu uzdevumā un bija daļa no tā dēvētā “ēnu kara”.

Aizturēšanas notikušas operācijas laikā, kuras gaitā drošības spēki ieņēmuši vairākus īres dzīvokļus dažādos reģionos. Publicētajos kadros redzams, kā specvienība ielaužas dzīvoklī pa logu, lai aizturētu vienu no aizdomās turētajiem, kurš atradies Moldovā.

Par šūniņas vadītāju tiek dēvēts 34 gadus vecs Moldovas pilsonis ar iepriekšēju sodāmību. Izmeklētāji uzskata, ka

viņš savervēts laikā, kad izcietis sodu Krievijā, un viņam uzdots izveidot slepenu operatīvo tīklu.

Grupas dalībnieki esot sadalīti novērošanas un izpildītāju komandās. Kā iespējamās slepkavību metodes minētas šaušana no tuva attāluma un automašīnu spridzināšana. Mērķu sarakstā bijušas Ukrainas publiskas personas, militārās izlūkošanas virsnieki, stratēģiska uzņēmuma vadītājs, Kijivas Ārzemju leģiona kaujinieki, kā arī vadoši žurnālisti.

Saskaņā ar izmeklēšanas datiem

aizdomās turētie Ukrainā ieceļojuši, uzdodoties par tūristiem, pēc tam izklīduši pa dažādiem reģioniem

un apmetušies īrētos īpašumos. Lai vāktu informāciju par potenciālajiem mērķiem, viņi uzdevušies par piegādes dienestu kurjeriem, fotografējuši un filmējuši objektus, atzīmējuši to atrašanās vietas kartēs un ziņojuši koordinējošajai personai.

Operācijas laikā konfiscēti mobilie tālruņi, datoriekārtas, ieroči, munīcija un sprāgstvielas. Tiek ziņots, ka atrasta arī sarakste ar Krievijas kuratoriem, kas, pēc Ukrainas drošības dienesta teiktā, apstiprina noziedzīgo darbību koordinēšanu.

Finansējums sagatavošanās darbiem esot saņemts, izmantojot kriptovalūtas makus un ārvalstu finanšu iestāžu banku kartes.

Ukrainas drošības iestādes uzskata, ka

šādu skaļu slepkavību mērķis būtu bijis izraisīt paniku sabiedrībā un destabilizēt sociāli politisko situāciju valstī.

Pret aizturētajiem ierosinātas krimināllietas par pasūtījuma slepkavības sagatavošanu un nelikumīgu apiešanos ar ieročiem, munīciju un sprāgstvielām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievijas elite klusās pārbailēs gaida glābēju “no ārpuses”; cerības uz drosmīgo Prigožinu izplēnēja
Viena lieta, kas ikvienam ir kabatā, bet ko nedrīkst ņemt līdzi uz frontes līniju. Un tā ir…
Pat vietējie investori laižas lapās neatskatoties! Kremlim pilnīgs fiasko – pat miljardieri izvairās no valsts izsolēm
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.