Foto: Unsplash.com

“Dāmas, nelaidiet šonedēļ vīrieti brīvībā!” Astrologs Baņķis brīdina daiļā dzimuma pārstāves 0

kokteilis.lv
18:31, 25. februāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

“Dāmas! Nelaidiet šonedēļ vīrieti brīvībā, ja negribat pavisam pazaudēt,” sociālo tīklu platformā daiļā dzimuma pārstāves brīdina astrologs, astronumerologs Kristaps Baņķis, uzsverot, ka jebkuri ultimāti un strikti ierobežojumi var novest pie negaidīta “sprādziena”.

Pēc viņa teiktā, gudra sieviete zina, kā savējo savaldīt, bet pārsteidzīgi lēmumi var izrādīties neatgriezeniski.

Īpaši skarbs ir viņa vēstījums tām, kuras apsver šķiršanos: “Kas gribējuši šķirties, to arī izdara: kas gājējs, tas tāpat aizies. Tomēr piekodiniet: atpakaļceļa nebūs – dzelžaini!”

“Visi pārējie dēmonismi: “es sev nodarīšu pāri” – piekodini uzreiz, paliks uz viņa sirdsapziņas!” viņš uzsver.

Vienlaikus Baņķis mudina katrai sievietei godīgi uzdot sev būtisku jautājumu: “Vai patiesi es vēlos ilgi palikt viena bez partnera un vai esmu izdarījusi visu, lai nākotnē satiktu citu labāku?” Viņaprāt, attiecību “mājasdarbi” nav paveicami vienatnē – tos iespējams pārbaudīt tikai partnerībā.

“Lai nav, ka no vilka mukdama, lācim uzskrieni… Grābekļi nesnaudīs!” viņš piebilst, atstājot vietu pārdomām.

