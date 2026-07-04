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Traģēdiju sērija kalnos turpinās. Monblānā cietusi alpīniste no Latvijas; zināms, kāds ir viņas stāvoklis 0

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LETA, LA.lv
19:19, 4. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Monblāna masīvā glābēji veikuši desmit glābšanas operācijas, un trīs cilvēki dažādos negadījumos gājuši bojā. Cietusi arī alpīniste no Latvijas, LTV apstiprināja Ārlietu ministrija.

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Latvijas valstspiederīgā atrodas slimnīcā stabilā stāvoklī. Tuvinieki ir informēti, un vēstniecība nepieciešamības gadījumā ir gatava iesaistīties.

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Pabeigta Aļaskā bojāgājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna

Aļaskā jūnija sākumā tika pabeigta bojāgājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijā. Alpīnistu mirstīgās atliekas transportētas uz Medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai pēc tam būtu iespējama to pārvešana uz Latviju.

Kā vēstīts, krītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maija izskaņā bojā gāja trīs alpīnisti no Latvijas – Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks. Vēl viens ekspedīcijas dalībnieks – Mārtiņš Bilzēns – smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā Ankoridžā.

Tikmēr pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki – Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš – ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna. Diviem no viņiem tika konstatēti apsaldējumi.

Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starpnometni (“High Camp”) un Denali pāreju (“Denali Pass”), sākoties no vietas, kas atrodas tuvu Denali pārejai aptuveni 18 200 pēdu jeb 5545 metru (m) augstumā.

Itālijas Granparadīzo kalnā gājuši bojā trīs alpīnisti

Granparadīzo kalnā, kas atrodas Itālijas ziemeļrietumos un ir 4061 metru augsts, jūnija sākumā gāja bojā trīs alpīnisti. Kalnu glābšanas vienības atrada alpīnistu līķus aptuveni 3600 metru augstumā.

Alpīnistu grupa no rīta bija devusies uz Granparadīzo virsotni pēc kalnu būdā pavadītas nakts, bet līdz vakaram neatgriezās, tāpēc tika izsludināta trauksme. Kalnu glābšanas dienests paziņoja, ka alpīnisti krītot nositās kalna ziemeļu pusē, bet precīzi apstākļi vēl nav noskaidroti.

Granparadīzo kalns atrodas tā vārdā nosauktā nacionālajā parkā, kas sniedzas līdz Francijas robežai. Tas tiek uzskatīts par vienu no kāpšanai vieglākajiem “četrtūkstošniekiem” (vismaz 4000 metrus augstiem kalniem) Alpos, tomēr arī kāpšanai tajā ir nepieciešama izcila fiziska un tehniska sagatavotība.

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