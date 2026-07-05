ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos

Tramps aizvadījis telefonsarunu gan ar Zelenski, gan Putinu: kas par to zināms? 0

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LA.LV
9:41, 5. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps sestdien aizvadījis ilgu telefonsarunu ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu. Krievijas vadītājs apsveicis Trampu ASV Neatkarības dienā, un abas puses pievērsušās jautājumam par karu Ukrainā. Tāpat Trampam bijusi telefonsaruna ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

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Kā paziņoja Putina palīgs Jurijs Ušakovs, saruna ilgusi 1 stundu un 25 minūtes un notikusi pēc ASV iniciatīvas. Viņš sarunu raksturoja kā lietišķu un ļoti konstruktīvu, uzsverot, ka Tramps paudis gatavību palīdzēt meklēt miera risinājumus kara izbeigšanai, vēsta ukraiņu medijs Unian.

“Amerikas prezidents vēlreiz apliecināja savu gatavību strādāt pie pēc iespējas ātrākas karadarbības pārtraukšanas un krīzes pārvarēšanas risinājumu meklēšanas,” sacīja Ušakovs.

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Tajā pašā laikā Ušakovs apgalvoja, ka Krievija tiecas pēc konflikta diplomātiska noregulējuma, taču neatkāpsies no savām prasībām.

Viņš arī piebilda, ka Putins pastāstījis Trampam par “reālo situāciju kaujas laukā”, kur Krievijas karaspēks it kā pārliecinoši uzbrūkot.

Tāpat, pēc viņa teiktā, Vašingtonas sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners turpinās mēģinājumus noregulēt konfliktu un ir gatavi vēlreiz apmeklēt Maskavu. Ušakovs arī norādīja, ka Putins atgādinājis Trampam par savu spēkā esošo ielūgumu apmeklēt Maskavu.

Saruna ar Zelenski

Kā vietnē “Telegram” pastāstīja Volodimirs Zelenskis, viņš apsveicis prezidentu Donaldu Trampu un visus amerikāņus Neatkarības dienā.

Prezidents norādīja, ka viņi ir “ļoti labi aprunājušies”. Zelenskis izteica pateicību amerikāņiem par palīdzību karā pret Krieviju. Tāpat prezidenti pārrunāja šībrīža situāciju frontē un diplomātijā.

“Ir reāla perspektīva izbeigt šo karu, un Amerikas apņēmībai būs izšķiroša nozīme. Vienojāmies turpināt sarunu klātienē NATO samita laikā Ankarā,” rakstīja Zelenskis.

4 kara gadi Ukrainā
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