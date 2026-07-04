Ukraiņi neļauj krieviem atslābt – nu arī Krievijas “acu un ausu” izduršana ir nākamo mērķu sarakstā 0
Ukrainas Aizsardzības spēki esot sākuši operācijas, kuru mērķis ir vājināt Krievijas armijas satelītu sakaru un kosmiskās izlūkošanas iespējas. Par to, atsaucoties uz OSINT analītiķu vērtējumiem, ziņo ārvalstu mediji.
Pēc pieejamās informācijas, pēdējās dienās triecieni veikti vairākiem kosmiskās saziņas centriem Krievijā, tostarp Maskavas un Vladimiras apgabalos. Tiek ziņots, ka centrs Dubnā esot trāpīts divas reizes – 22. un 30. jūnijā, savukārt 24. jūnijā uzbrukums vērsts pret objektu Vladimiras apgabalā, Gusi-Hrustalnijas pilsētas tuvumā.
Ziņojumos norādīts, ka Vladimiras objektā bojāta 25 metru paraboliska antena, kā arī cita sakaru antena uz kompleksa ēkas jumta.
Tāpat bojājumi fiksēti aparatūras un programmatūras kompleksa centrālajā daļā, kur izvietoti satelītu modemi, komutācijas mezgli un optisko tīklu savienojumi ar citiem kosmiskās saziņas centriem.
Šajos mezglos atrodas arī signālu pārraides iekārtas, dzesēšanas sistēmas un citas tehniskās vienības, kas nodrošina antenu darbību.
Tiek norādīts, ka daļa kosmiskās saziņas centru Krievijā vēl nav cietuši no uzbrukumiem, tostarp objekti Medvežji Ozjoros Maskavas apgabalā, kā arī Železnogorskā un Habarovskā. Šie centri atrodas ievērojami tālāk no robežas, tāpēc to sasniegšanai, visticamāk, būtu nepieciešami tālas darbības droni lielākā skaitā.
Militārie analītiķi uzskata, ka šādi triecieni var būtiski apgrūtināt Krievijas armijas drošu satelītu sakaru nodrošināšanu, kā arī piekļuvi datiem no kosmosa un globālajiem tīkliem.
Tiek vērtēts, ka šāda infrastruktūras bojāšana varētu ietekmēt Krievijas spēju koordinēt militārās operācijas un saziņu starp vienībām.
Krievijas kara atbalstošajos kanālos šie triecieni tiek raksturoti kā stratēģiski nozīmīgi un satraucoši. Dažos komentāros tiek pausts viedoklis, ka uzbrukumi parāda Ukrainas spēju veikt triecienus dziļi Krievijas teritorijā, mērķējot ne tikai uz frontes līniju, bet arī uz kritisku militāro infrastruktūru.
Vienlaikus tiek kritizēta Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu efektivitāte un spējas aizsargāt stratēģiskos objektus.
Eksperti norāda, ka uzbrukumi kosmiskās saziņas infrastruktūrai var būt daļa no plašākas stratēģijas, kuras mērķis ir vājināt pretinieka vadības, sakaru un izlūkošanas spējas.
Tas var ietekmēt ne tikai militāro saziņu, bet arī datu apmaiņu un satelītu balstītos pakalpojumus.