Trešdien Latvijā saglabāsies vēss laiks, pūtīs auksts vējš, prognozē sinoptiķi.

Naktī un no rīta daudzviet gaidāms neliels īslaicīgs sniegs, dienā – tikai vietām. Mākoņi daļēji klās debesis, saulainākā diena būs Kurzemē.

Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 0..-5 grādiem, dienā tā pakāpsies vien līdz +1..+5 grādiem.

Rīgā trešdien nedaudz īslaicīgi snigs, dienas gaitā debesis skaidrosies. Ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs -1 grāds naktī un +2 grādi dienā.

Līdz ar sausāku un vēsāku laiku ūdens līmenis vairumā Latvijas upju pazeminās, bet Daugavā tas paaugstinās, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Ūdens līmeņa kāpums vēl turpinās arī Gaujā pie Valmieras, Salacā pie Mazsalacas, Aiviekstē pie Lubānas un Dubnā pie Višķiem. Ūdens līmenis ceļas arī ezeros.

Dažās Vidzemes upēs ūdens līmenis kopš pagājušās nedēļas nogales pazeminājies par vairāk nekā pusmetru, Lielajā Juglā pie Zaķumuižas – par pusotru metru.

Amatā pie Melturiem ūdens līmenis pazeminājies par 0,7 metriem, bet upe vēl ir laivojama.

Hidrologi prognozē, ka pie vairākām Vidzemes un Latgales upēm palienes būs applūdušas ilgstoši. Tuvākajās nedēļās lielākie pali gaidāmi Daugavā. Augstākais ūdens līmenis likteņupē būs nākamajā nedēļā vai pat vēlāk.

Šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā būs vairāk nokrišņu, gaidāms arī lietus, tādēļ ūdens līmenis upēs atkal paaugstināsies.

Jau ziņots, ka aprīlī Daugavā gaidāmi pēdējo gadu lielākie pali, ūdens līmenis var pakāpties pat augstāk nekā 2013.gada pavasarī.

Ādažu novadā Gauja vairākās vietās ir izgājusi no krastiem un novērojami pavasara plūdi, taču pagaidām salīdzinoši nelielās teritorijās, aģentūru LETA informēja Ādažu domes pārstāvis Jānis Pārums.

Pagājušajā nedēļā, ūdens līmenim Gaujā turpinot celties, aptuveni 500 kvadrātmetru platībā applūda Cīruļu iela Kadagā, pie ciemata “Saules pļavas”, kur tika slēgta satiksme.

Iepriekšējās dienās ūdens līmenis pakāpeniski cēlās, bet pēdējās diennakts laikā nokrities par dažiem centimetriem un, saskaņā ar jaunākajiem datiem, turpina kristies. Pēc Ādažu novada pašvaldības policijas informācijas, augstākais ūdens līmenis Gaujā pēdējās dienās bijis 1,92 metri, bet kritiskā robeža ir 2,35 metri.

Ledus sablīvējuma izraisītos plūdos, piemēram, šī gada sākumā, ūdens līmenis strauji cēlās, taču pēc tam tikpat strauji kritās.

Paredzams, ka šoreiz ūdens līmeņa samazināšanās būs pakāpeniska.

Šogad ir augsti gruntsūdeņi, zeme vēl ir cieta, tai atsalstot ūdens līmenis var paaugstināties. Pēc Pāruma vārdiem, esot jāņem vērā arī tas, ka pie Amatas, kas ir viena no Gaujas lielākajām pietekām, un Gaujas augštecē vērojams gan sniegs, gan aizsalusi augsne, tāpēc teritoriju applūšanas risks joprojām saglabājas.

𝟐𝟗.𝟎𝟑.

☁Mākoņains, brīžiem skaidrosies

❄️Naktī un no rīta C un R rajonos palaikam snigs. Vakarā Kurzemē slapjš sniegs, sniegs

🌬️Lēns līdz mērens ZR/R vējš, naktī piekrastes rajonos brāzmās 15-17 m/s, pēcpusdienā iegriezīsies no D/DR

🌡️G.t.:

🌙+1…+6°

🌞+7…+12° pic.twitter.com/abe4ZeSOxC

— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) March 28, 2023