Foto: Zane Bitere/LETA

Trešdienas pēcpusdienā Latvijā daudzviet gaidāms lietus; brīdina par apledojušiem autoceļiem Ieteikt







Trešdienas pēcpusdienā Latviju no rietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona – debesis apmāksies un daudzviet gaidāms lietus, bet austrumos – arī slapjš sniegs un sniegs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Reklāma Reklāma

Atsevišķos posmos ceļi būs slideni, bet austrumos snigšanas laikā redzamība būs pasliktināta.

Vējš iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem un pēcpusdienā piekrastē brāzmās sasniegs 15 līdz 16 metrus sekundē.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +1…+6 grādiem, austrumu rajonos vēl pieturēsies neliels sals, tur 0…-2 grādi.

Rīgā dienas pirmajā pusē debesis brīžiem vēl skaidrosies, taču pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un gaidāms lietus un slapjš sniegs. Mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš priekšpusdienā pakāpeniski iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem, un maksimālā gaisa temperatūra būs +1…+3 grādu robežās.

18.12. Mākoņains, vietām skaidrosies. Naktī austrumos g.k. sniegs, slapjš sniegs, pēcpusdienā daudzviet nokrišņi. Naktī mērens R/ZR vējš, brāzmās 15-16 m/s, dienā D/DR vējš, piekrastē brāzmās 15-16 m/s. Gaisa t. N: -1…-6°, vietām piekrastē 0…-2°, D: +1…+6°, A raj. 0…-2°. pic.twitter.com/6WZdDusZp3 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 17, 2024

Trešdienas rītā daudzviet autoceļi apledo

Trešdienas rītā daudzviet Latvijā autoceļi apledo, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 135 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Smiltenes pagriezienam līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, uz Rīgas apvedceļa posmā Baltezers-Saulkalne un Salaspils-Babīte, kā arī Daugavpils šosejas posmā Rīgas līdz Skrīveriem un no Jēkabpils līdz Pāterniekiem.

Tāpat apgrūtināta ir braukšana uz Bauskas šosejas, Jelgavas šosejas posmā no Rīgas līdz Dalbei, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Kaģiem, no Anneniekiem līdz Blīdenei un no Skrundas līdz Kalvenei, kā arī Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij.

Īpaši piesardzīgiem jābūt arī uz Rēzeknes šosejas, uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils, uz Daugavpils apvedceļš, Rēzeknes apvedceļa un valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese posmā no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam.

Reklāma Reklāma

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Liepājas, Kuldīgas un Smiltenes apkārtnē.

“Latvijas Valsts ceļi” atgādina, ka ir svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem. Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotājus aicina informēt “Latvijas Valsts ceļus”, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos.

🌊Šonedēļ lielākoties gaidāms silts un nokrišņiem bagāts laiks. Tuvākajās dienās kusīs sniegs un ledus, vietām iespējama lokāla ledus iešana. Strauji paaugstināsies upju notece. ℹ️Plašāk: https://t.co/lVGhixY1QN pic.twitter.com/cPLgb7g971 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 17, 2024