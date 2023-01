Glorija Grevcova Foto: Zane Bitere/LETA

Grevcova jāizslēdz no deputātu rindām – mudina Latvijas Politiski represēto apvienība







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas Politiski represēto apvienības (LPRA) valde šā gada 26. janvārī izplatījusi paziņojumu saistībā ar 14. Saeimas deputātes, partijas ,,Stabilitātei” pārstāves Glorijas Grevcovas rīcību. Publicējam LPRA valdes paziņojumu.

“Latvijas Politiski represēto apvienības valde izsaka asu nosodījumu 14. Saeimas deputātes Glorijas Grevcovas (“Stabilitātei”) paustajam viedoklim par Latvijas Okupācijas muzeju un tā ekspozīciju.

Nav pamata apšaubīt muzeja ekspozīcijas zinātniskumu un eksponēto priekšmetu autentiskumu, kā arī gida kompetenci. Muzejs ir iekļauts diplomātiskajā protokolā, un to apmeklē augsta ranga amatpersonas no visas pasaules. Drīzāk apšaubāma ir deputātes Glorijas Grev­covas spēja izprast vēstures notikumus, vēl vairāk – tos analizēt. Tas izskaidrojams ar deputātes zemo izglītības un intelekta līmeni, ko apstiprina Centrālajai vēlēšanu komisijai sniegtā nepatiesā informācija un viņas bērnišķīgā taisnošanās par pārrakstīšanos. Savai aizstāvībai paustais, ka iesniegumu viņa parakstījusi, neiepazinusies ar to, drīzāk ir biedējoši Saeimas deputātam, kurš lems par valstij stratēģiski svarīgām lietām, nekā attaisnojoši.

Latvijas Politiski represēto apvienības valde uzskata, ka publiska Latvijas okupācijas noliegšana, genocīda un kara noziegumu attaisnošana sociālajos tīklos, kā to dara deputāte Glorija Grevcova, patiesībā sasaucas ar partijas “Stabilitātei” nostādnēm.

Dodot 14. Saeimas deputāta zvērestu, Glorija Grevcova svinīgi solīja stiprināt Latvijas suverenitāti, aizstāvēt to kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Vai deputātes prokremliskās aktivitātes nav pretrunā ar doto zvērestu?

Latvijas Politiski represēto apvienības valde uzskata, ka no Saeimas un pašvaldības deputātu rindām jāizslēdz visi, kuri iestājas pret Latvijas valsti, Eiropas vērtībām un pauž atbalstu Krievijas izraisītajam karam Ukrainā.”

Latvijas Politiski represēto apvienības valdes priekšsēdētājs Ivars Kaļķis, LPRA priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Simsons, valdes locekļi: Dagnija Liepiņa, Jānis Ābele, Jānis Krievs, Tekla Bekeša, Kārlis Bērziņš, Alvis Jansons, Ārija Kārkliņa, Tālis Veismanis, Bierants Ignāts