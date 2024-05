Foto – LETA

Pavasara salnas Latvijā ir parasta parādība, kas var nodarīt lielu postu, it sevišķi maijā – augļu koku ziedēšanas un augļu aizmetņu veidošanās periodā.

Salnas mēdz būt dažādas. Vienas no tām ir tā dēvētās jauktā tipa salnas, kad vēlā pavasarī ieplūst auksts gaiss ar temperatūru virs 0 grādiem, bet, vējam norimstot un laikam skaidrojoties, augsne atdziest un temperatūra nokrītas zem 0 grādiem. Rīta pusē šīs salnas ilgst 3 – 5 stundas un visbiežāk uznāk tieši augu ziedēšanas laikā.

Kā no tām pasargāt savus dārzaugus? Stāsta dārza preču internetveikala “Bakker” eksperte Dace Šterne, Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente un agronomijas zinātņu doktore.

1. Izvēlies pareizu stādīšanas vietu

No salnu postījumiem var izvairīties, izvēloties pareizu stādīšanas vietu atkarībā no auga ekoloģiskajām prasībām, t.i., prasībām pēc siltuma, saules gaismas daudzuma, augsnes īpašībām un ierīkojot pretvēja aizsargstādījumus, lai pasargātu dārzu no vēja kaitīgās ietekmes.

2. Pareizi apstrādā augsni

Salnu ietekmi var novērst ar augsnes apstrādi – irdena augsne sliktāk vada siltumu naktī, tāpēc virskārtas temperatūra ir par aptuveni 2 grādiem zemāka nekā blīvajā slānī. Irdenā augsne dienā ātrāk iesilst, bet naktī arī ātrāk atdziest, tāpēc salnu laikā augsni nevajadzētu rušināt. Arī nezāļainā augsnē temperatūra ir zemāka nekā tīrā augsnē, tāpēc dārzu vajag ravēt (likvidēt nezāles), bet augsni nerušināt.

3.Piesedz augus

No salnām var izsargāties, augus piesedzot ar agrotīklu vai plēvi, kā arī ar dūmošanu, virspusēju laistīšanu un augsnes mulčēšanu.

D. Šterne norāda – ja salna tomēr skārusi augus, uzreiz panikā nekrītam, bet nogaidām un vērojam augus, jo tiem ir apbrīnojama spēja atjaunoties. Ja tomēr augs salnu ietekmē gājis bojā, pārdomājiet, cik ļoti gribat to savā dārzā, ja ļoti – tad stādiet atkal un atkal, bet rēķinieties ar audzēšanas riskiem.